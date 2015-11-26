Отдыхающий получил серьезные травмы на пляже

Житель Находки получил серьёзную травму, прыгнув со спасательной вышки в мелководье

Спасательная вышка. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Уже несколько однотипных происшествий произошло на пляжах Приморья за последние несколько дней. Отдыхающие ныряют со спасательных вышек в море на мелководье. Несколько человек пострадали, сообщает ИА PrimaMedia.

Переломом шеи закончился прыжок с вышки для отдыхающего в Находке мужчины. Спасательное сооружение, с которого мужчина прыгал, стоит на небольшой глубине, а потому он с силой ударился о дно. Видео со злополучной вышкой поделился подписчик паблика newsbox24.tv. Он сообщил, что на вышке теперь сидит спасатель.

"Неужели додумались. Табличку повесили, человека посадили. А вчера парень на этой вышке чуть не умер, сломал себе шею", — рассказал мужчина на видео.