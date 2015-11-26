На улице Сахалинской во Владивостоке укладывают новый асфальт

Ремонтные работы ведутся по заказу городской администрации в рамках реализации национального проекта
Общество 14:45
На улице Сахалинской во Владивостоке укладывают новый асфальт. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Новый асфальт укладывают в эти дни дорожные службы на улице Сахалинской во Владивостоке. Ремонтные работы здесь ведутся по заказу городской администрации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Автомобилистов просят быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Ремонтные работы по нацпроекту сейчас в самом разгаре на 15 улицах города. Кроме этого, ведется ремонт дорог и по другим программам. Делаем также основные магистрали, межквартальные дороги и проезды к домам", — рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города.

На улице Сахалинской во Владивостоке укладывают новый асфальт

На улице Сахалинской во Владивостоке укладывают новый асфальт. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Подрядная организация "Строй Сити" на улице Сахалинской и Добровольского убрала старые разрушенные бордюры, смонтировала новые бортовые камни вдоль дорог и на тротуарах. Здесь подходит к концу ремонт тротуаров, дорожники также отремонтировали колодцы инженерных коммуникаций, подняли люки и решетки и приступили к укладке нижнего слоя асфальта. После этого предстоит укладка верхнего слоя дорожного покрытия, монтаж новых дорожных знаков и нанесение разметки.

Напомним, что выравнивающий слой асфальта укладывают сейчас также на Луговой (от Рудневского моста до Баляева), Вилкова, Нижнепортовой и Добровольского.

На улице Сахалинской во Владивостоке укладывают новый асфальт

На улице Сахалинской во Владивостоке укладывают новый асфальт. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Масштабные ремонтные работы в рамках нацпроекта ведутся на 15 улицах города — Енисейской, Сахалинской, Добровольского, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой (от Рудневского моста до Баляева), Калинина, Воропаева, Вилкова, Нерчинской, Приходько, Спиридонова, Кирова, Шкотовской и Шепеткова.

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