"Стоит готовиться к худшему"? Новые данные по мощному циклону (видеокарта)

Несмотря на прогнозы, люди собираются ехать на отдых

"Стоит готовиться к худшему"? Новые данные по мощному циклону. Фото: pixabay.com

Интернет-паблик pogoda_25_region в социальной сети instagram, который специализируется на прогнозах погоды, опубликовал новые данные по поводу мощного циклона "Франциско".

"На данный момент есть предпосылки что FRANCISCO пройдет южнее побережья Приморья, так же есть шансы, что атмосферный фронт не успеет с ним объединится подойдя к краю в пятницу а не четверг, такой сценарий был бы самым оптимальным для края, без дождей не обошлось бы, но масштабного наводнения удалось бы избежать во Владивостоке",— рассказывает автор блога.

"Готовимся? Ну так на всякий случай?", "Несмотря на погоду собираемся в Ливадию", — пишут пользователи.

(источник видео: интернет-паблик pogoda_25_region в социальной сети instagram)

Ранее PrimaMedia писало, МЧС советует жителям Приморского края не выезжать к морскому побережью и воздержаться от туристических маршрутов в связи с прогнозируемым выходом тропического шторма "Франциско" на северо-запад Японского моря и дальнейшим его смещением на юг Приморья утром и днём 8 августа, ночью 9 августа. Смс-сообщения с подобным содержанием приходят на мобильные телефоны жителей края. По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более.

Накануне Примгидромет объявил о штормовом предупреждении из-за тропического шторма "Франциско", который движется на территорию Приморья.

По информации метеорологов, утром и днем 8 августа, а также ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее), во Владивостоке и южной половине края — очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. В отдельных районах прогремит гроза, на побережье будет дуть ветер 18-23 м/с.

На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды 0,8-1,5 метров, на малых реках южных и восточных районов с возможными резкими подъемами до 3-х метров с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком.

Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.





