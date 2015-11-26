Туристический автобус угодил в яму в центре Владивостока

Туристический автобус угодил задним колесом в яму на улице Пушкинская,14 в центре Владивостока сегодня, 6 августа, сообщает ИА PrimaMedia.
Провал асфальтного покрытия на участке дорожного полотна в районе Пушкинской, 14, давно беспокоит жителей города. Неравнодушные граждане оставили даже на городском портале "Сделай Приморье лучше" обращение, чтобы яму в центре города заделали.
— Дыру-то закопали и поставили бетонную плиту, которая провалилась под автобусом, прямо рядом с тем местом, где дыра была, — рассказал один из очевидцев.
В ходе проверки администрация города заключила, что провал асфальтового покрытия в районе ул. Пушкинской, 14 образовался на сетях теплоснабжения по причине разрушения перекрытия канала. Энергетикам было направлено письмо о необходимости ликвидации провала.