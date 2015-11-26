Популярное кафе в городе закрывают

Три из 49-ти проверенных предприятий теперь должны приостановить деятельность
Это интересно 17:06
Популярное кафе в городе закрывают. Фото: pixabay.com

За июль 2019 года в Приморском крае проверили 49 пищевых предприятий, среди них — 27 предприятий общественного питания. По результатам проверки было составлено 50 протоколов об административных правонарушениях, а три кафе постановили закрыть, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Многочисленные нарушения зафиксированы на предприятиях пищевой промышленности. За июль 2019 года Роспотребнадзор проверил 49 организаций, и далеко не все из них могут похваться идеальным соблюдением санитарных норм. Всего было составлено 50 административных протоколов.

Совсем радикальные санкции пришлось применить по отношению к трём заведениям: кафе "Парус" во Владивостоке, кафе "Удача" и "Лакомка" в Партизанске. Административные дела для рассмотрения и принятия решения по приостановлению деятельности предприятий уже направлены в суды Приморья.

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кафе

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