Три из 49-ти проверенных предприятий теперь должны приостановить деятельность

Популярное кафе в городе закрывают. Фото: pixabay.com

За июль 2019 года в Приморском крае проверили 49 пищевых предприятий, среди них — 27 предприятий общественного питания. По результатам проверки было составлено 50 протоколов об административных правонарушениях, а три кафе постановили закрыть, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Многочисленные нарушения зафиксированы на предприятиях пищевой промышленности. За июль 2019 года Роспотребнадзор проверил 49 организаций, и далеко не все из них могут похваться идеальным соблюдением санитарных норм. Всего было составлено 50 административных протоколов.

Совсем радикальные санкции пришлось применить по отношению к трём заведениям: кафе "Парус" во Владивостоке, кафе "Удача" и "Лакомка" в Партизанске. Административные дела для рассмотрения и принятия решения по приостановлению деятельности предприятий уже направлены в суды Приморья.