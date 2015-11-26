Главный внештатный невролог Приморья: самая опасная акула на море – это алкоголь

Жаркая погода, стоящая в Приморье в течение целой недели, не стала поводом для всплеска острых сердечно-сосудистых заболеваний – об этом в телефонной беседе корреспонденту ИА PrimaMedia сообщил главный внештатный невролог Приморского края Дмитрий Новиков. Одновременно врач напомнил о необходимости постоянного контроля самочувствия и профилактики критических состояний.
Напомним, традиционно факторами риска развития сердечно-сосудистых патологий являются артериальная гипертензия, стрессы, гиподинамия, избыточный вес, нарушения липидного обмена. В качестве мер профилактики доктора рекомендуют выбирать правильное питание – пить больше воды, есть овощи и фрукты, активнее двигаться и не пренебрегать регулярными медосмотрами и советами лечащего врача.
Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.
заведующий неврологическим отделением ККБ №1
Автор фото: ИА PrimaMedia
Увеличение числа инфарктов и инсультов мы связываем скорее не с жаркой погодой, а с праздниками. Сейчас – сезон отпусков, многие устремились на отдых к воде. При этом часто люди склонны переоценивать свое здоровье и недооценивать его кардиоваскулярные проблемы. В такую погоду, как сейчас, наибольшему риску подвергаются больные с сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, нарушением давления, сердечного ритма.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний должна быть ежедневной и постоянной. Диспансеризация, которую проходит население Приморского края, призвана выявлять потенциально угрожающие жизни состояния – гипертонию, высокий холестерин или сахар и так далее, чтобы затем планомерно проводить лечение. Наша задача – объяснять важность постоянного контроля здоровья населению старше 40 лет и снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которые дают примерно половину общей статистики смертности по краю. Хотелось бы напомнить, что злоупотребление алкоголем – основной риск развития сердечно-сосудистых патологий. Отдыхающим у моря стоит бояться не акул, самая опасная "акула" – это алкоголь, злоупотребление которым в любой момент может привести к инфаркту или инсульту.