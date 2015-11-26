Главный внештатный невролог Приморья: самая опасная акула на море – это алкоголь

Дмитрий Новиков напомнил о необходимости контролировать самочувствие и давление во избежание критических состояний

Контроль давления. Фото: ИА PrimaMedia

Жаркая погода, стоящая в Приморье в течение целой недели, не стала поводом для всплеска острых сердечно-сосудистых заболеваний – об этом в телефонной беседе корреспонденту ИА PrimaMedia сообщил главный внештатный невролог Приморского края Дмитрий Новиков. Одновременно врач напомнил о необходимости постоянного контроля самочувствия и профилактики критических состояний.

Напомним, традиционно факторами риска развития сердечно-сосудистых патологий являются артериальная гипертензия, стрессы, гиподинамия, избыточный вес, нарушения липидного обмена. В качестве мер профилактики доктора рекомендуют выбирать правильное питание – пить больше воды, есть овощи и фрукты, активнее двигаться и не пренебрегать регулярными медосмотрами и советами лечащего врача.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.