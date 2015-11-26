В Артеме началась приемка учреждений образования к новому учебному году

Всего будет проверено 52 муниципальных и четыре краевых учебных заведения
Общество 18:21
Школы в Артеме. Фото: предоставлено управлением информации АГО

Приемка 56 образовательных заведений к новому учебному году началась сегодня в Артеме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление информации Артемовского городского округа. Образовательные учреждения округа в течение всего летнего периода вели активную подготовку к новому учебному году. Результаты этого проверит комиссия, которая состоит из специалистов надзорных органов, образования, здравоохранения, жизнеобеспечения, правоохранительных органов и представителей общественных организаций.

Комиссия проверяет состояние учебных классов, спортивных залов, игровых площадок, оснащение медицинских пунктов, школьные пищеблоки и столовые. Осмотрел образовательные учреждения на предмет готовности к новому учебному году и председатель думы АГО Анатолий Бадель.

Как рассказала главный специалист управления образования администрации АГО Елена Добровольская, приемка в этом году началась 6-го и продлится до 16-го августа. "Всего будет проверено 52 муниципальных и четыре краевых учебных заведения. На сегодняшний день проверено уже семь учреждений, это три школы и четыре детских сада. Все учреждения приняты, существенных нарушений и замечаний у комиссии нет".

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"Основные объекты проверки — это наличие первичных средств пожаротушения, пути эвакуации людей и их схемы, работоспособность пожарной сигнализации, — рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности АГО по пожарному надзору Вячеслав Овчаренко. — Кроме того, мы обязательно задаем вопросы персоналу, проверяя таким образом их знания требований пожарной безопасности и правил действия в случаях возникновения пожара. Также обследуем территорию на наличие свободного подъезда для специальной техники. Сегодня пока во всех учебных учреждениях нарушений замечено и выявлено не было, только мелкие замечания, которые удалось устранить на месте".

На мероприятия по подготовке образовательных учреждений города к новому 2019-2020 учебному году выделено более 102 миллионов рублей, при этом из местного бюджета было выделено порядка 99 миллионов рублей, еще 3,4 миллиона рублей составляют средства из краевого бюджета. Данные средства были отведены на ремонт кровли, оконных блоков, отопительной системы, канализации, автоматической пожарной системы, капитальный и текущий ремонт зданий и отдельных кабинетов (залов), закупку оборудования для школ и детских садов, антитеррористические мероприятия и другие нужды.

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ремонтные работы школы

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