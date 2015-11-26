Женщина оставила негативный отзыв о нахваленном магазине морепродуктов

"Панцирь весь "убитый": горожанка рассказала о популярном магазине, куда лучше не идти. Фото: pixabay.com

Распиаренный в социальной сети Instagram магазин оказался не так уж хорош. Покупательница оставила отзыв "без прикрас", сообщает ИА PrimaMedia.

О неудачной покупке чилимов и креветок рассказала жительница Владивостока. По её словам, самое распиаренное место в городе не подтвердило свой статус в её глазах.

"Чилим очень мелкий. Пара штук было хорошего размера, а так, ковыряться в такой мелкотне… Северная креветка просто нещадно разваренная, головы отдельно от туловища приехали, панцирь весь "убитый". Не сама забирала заказ, если бы увидела заранее — отказалась бы", — поделилась впечатлениями покупательница.

Девушку в комментариях поддержали. Местный житель написал, что о пробе креветок из этого магазина лично у него даже и мысли не было: молодой человек утверждает, что там "антисанитария антисанитарий". 36 человек поддержали его комментарий "лайком".

Но нашлись и преданные поклонники заведения.

"Покупали там неоднократно, всё очень вкусно", — уверяют некоторые пользователи.