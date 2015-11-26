Все-таки будет: объявлено точное время удара сильного ливня по Владивостоку

Метеорологи прогнозируют огромное количество осадков
Это интересно 19:10
Погода. Фото: pixabay.com

Сильный ливень ожидается во Владивостоке. По прогнозам синоптиков портала "Расписание погоды", время начала осадков прогнозируют в ночь на четверг, 7 августа. Сильный ливневый дождь ожидается с 22.00 до 04.00, затем интенсивность осадков уменьшится.

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дождь, ливень

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