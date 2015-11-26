"Тоже все серьезно": федсиноптики назвали, когда на Владивосток обрушится вся мощь тайфуна

Метеорологи рассказали, что будет в столице Приморья по осадкам
Это интересно 19:20
Погода. Фото: pixabay.com

Синоптики Гидрометцентра назвали время, когда на Владивосток обрушится вся мощь тайфуна "Франциско". По прогнозу метеорологов, это произойдет в четверг, 8 августа. Сильный ливень будет идти на протяжении всего дня. В вечерние часы интенсивность осадков уменьшится.

Ранее федеральные синоптики выступили с экстренным предупреждением по поводу тропического шторам "Франциско", который движется на регион.

"Утром и днем 8, ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее), в г. Владивосток местами в южной половине — очень сильные дожди (количество 50 мм и более за 12 часов и менее), в отдельных районах гроза, на побережье ветер 18-23м/с. На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды 08,-1,5м, на малых реках южных и восточных районов с возможными резкими подъемами до 3 м с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком", — говорится на сайте Гидрометцентра России в разделе — экстренная информация

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дождь, ливень

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