Африка и Азия соединятся в "Артэтаже" на выставке двух художников (16+)

Марина Икоку и Фофа Рабеаривело – петербургские художники с африканскими корнями

Марина Икоку и ее работа. Фото: предоставлено организаторами выставки

Владивостокский "Артэтаж" 9 августа откроет для свободного посещения выставку работ двух известных петербургских художников, чьё творчество объединяет наличие африканских корней. Куратором выставки "Африка — Азия. Необъективно" стала сотрудница санкт-петербургской галереи "Март" Ольга Лялякина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов выставки(16+).

Марина Икоку – мулатка афро-русского происхождения. Её детство и отрочество прошло во Владивостоке. Созданный художницей в 2012 году проект "Зося и Антуан" — о любви и архаичных символах разных народов.

"Оказывается, древний язык символов, независимо от места проживания, являлся системой общения, который мог объединять людей древности. В нашей сегодняшней ситуации активной международной миграции это открытие даёт надежду на взаимопонимание между людьми. Так мы можем найти смысл в жизни, сохранить мир, сохранить каждое разумное или чувствующее существо, помочь нашей цивилизации выжить", — считает Марина Икоку.

Фофа Рабеаривело, малагасиец, родился и вырос на Мадагаскаре, живёт в Петербурге более 30 лет. Малагасийцы — основное население острова, также являются потомками древних переселенцев из Восточной Африки и Индонезии, и, как следствие, в своей культуре сочетают традиции и обычаи негроидной и монголоидной расы. Результат многовекового взаимодействия будет представлен на двадцати живописных полотнах автора. Фофа пишет тропический рай своей собственной родины, которую хорошо знает, сострадает её народу, переживает за её трудный исторический путь, но сознательно идеализирует.