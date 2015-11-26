Каждый шестой сотрудник предприятия стал донором крови

Сотрудники ООО "Газпром трансгаз Томск" приняли участие в Дне донора. Фото: служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром Трансгаз Томск"

31 июля работники администрации ООО "Газпром трансгаз Томск" приняли участие в традиционной акции по безвозмездной сдаче крови. Компания ООО "Газпром трансгаз Томск" уже девять лет реализует данный проект, став с 2011 года партнером Минздрава России и ФМБА России по программе развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов, сообщает ИА PrimaMedia.

Ежегодно около 1400 работников компании сдают кровь в рамках акции и с каждым годом круг доноров становится шире.

— Уже каждый шестой сотрудник предприятия стал донором. Да, мы не знаем и не видим тех, кому помогаем. Но от этого помощь не становится менее ценной, — jтметила начальник медицинской службы ООО "Газпром трансгаз Томск" Ирина Астапенко.

Сотрудники компании в Томске могли проводить донацию на двух пунктах: в передвижной станции по переливанию крови, установленной возле главного офиса предприятия, и в помещении спорткомплекса "Ермак".

— Компания "Газпром трансгаз Томск" является самым надежным партнером нашего центра, — подчеркнул заведующий отделением заготовки крови ОГБУЗ "Томский региональный центр крови" Сергей Молоков. – Кровь, сданная сегодня Томске, а это не менее 90 литров, после исследований и фракционирования, будет передана в медучреждения области.

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли участие в Дне донора. Фото: служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром Трансгаз Томск" Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли участие в Дне донора. Фото: служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром Трансгаз Томск" Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли участие в Дне донора. Фото: служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром Трансгаз Томск" 1 / 3

Каждый пришедший на акцию работник компании сдал около 450 мл крови. За годы проведения акций за 2011 — 2018 годы работниками компании во всех регионах осуществлено свыше 8 тысяч кроводач. Символично, что в нынешний, девятый год проведения акции, будет преодолена отметка в 9 тысяч. А это – сотни спасенных жизней.

В рамках акции "День донора" газовики сдают кровь не только в Томске, но во всех 25 филиалах компании — в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, новых филиалах компании на проекте МГ "Сила Сибири" — регионах, где ведется реализация Восточной газовой программы. В 2019 году к традиционной акции компании присоединились газовики Сковородинского ЛПУМГ. Чтобы сдать кровь, сотрудники Сковородинского управления ранним июльским утром на автобусе отправились в город Свободный, преодолев расстояние 500 км. Коллег очень радушно встретили свободненские газововики, которые обеспечили прибывших сладким чаем с печеньем и помогли подготовиться к процедуре сдачи крови.

После проверки анализов, все газовики прошли процедуру регистрации, оформления документов и получили допуск у главного врача-трансфузиолога Амурской области. В течение двух с половиной часов все успешно прошли процедуру сдачи крови, получили символичный нагрудный знак "Я — донор!" и шоколад.

– Наш филиал впервые присоединился к акции по сдаче крови, – говорит Алексей Кукотин, директор Сковородинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск". – Стать донором – это очень ответственный шаг и возможность спасти чью-то жизнь. Я думаю, что своим примером мы привлечем внимание не только коллег, но и всех жителей Амурской области и в следующий раз примем участие ещё большим составом.

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли участие в Дне донора. Фото: служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром Трансгаз Томск" Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли участие в Дне донора. Фото: служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром Трансгаз Томск" Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли участие в Дне донора. Фото: служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром Трансгаз Томск" Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли участие в Дне донора. Фото: служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром Трансгаз Томск" 1 / 4

Из взятого в рамках акции биоматериала в Благовещенске получат эритроцитарную массу, плазму и эритровзвесь. Необходимые для спасения жизней людей компоненты поступят в городские и районные больницы по всей Амурской области.

Аналогичные акции состоятся до конца сентября 2019 года во всех филиалах компании.

Справка. ООО "Газпром трансгаз Томск" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", ведущее свою деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. На территории производственной деятельности общества эксплуатируется более 9,5 тыс. км магистральных газо— и нефтепроводов. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет около 20 млрд. куб. м. Численность персонала составляет более 8 000 человек. Участие работников компании в донорском движении не осталось незамеченными: дважды, в 2013 и 2017 гг. компания была награждена Федеральным медико-биологическим агентством России медалью "За содействие донорскому движению". В 2013 году Министерство здравоохранения РФ наградило генерального директора ООО "Газпром трансгаз Томск" А.И. Титова, а в его лице и коллектив "Газпром трансгаз Томск", медалью "За заслуги в донорском движении".