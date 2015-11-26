Новые уточнения: объявлено новое время удара мощного ливня по Владивостоку

Интенсивные дожди могут вызвать подтопления низких мест и отдельных участков дорог

Тайфун. Фото: pixabay.com

Тайфун "Франциско" принесет в Приморье сильные дожди, которые начнутся в ночь на 8 августа и прекратятся только 9 августа. Ожидается резкие подъемы уровней воды в реках, переполнение ручьев и малых водотоков с подтоплением низких мест и отдельных участков дорог. В крае объявлено штормовое предупреждение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

"Днем в среду, 7 августа, на северо-запад Японского моря выйдет тропический шторм "Франциско" и далее будет смещаться над его акваторией. Влияние на погоду Приморья вихрь начнет оказывать в ночь на 8 августа, местами начнутся дожди. Днём вихрь будет смещаться вблизи южного побережья, дожди усилятся. В последний рабочий день, 9 августа, вихрь переместится к японскому острову Хоккайдо, дожди в Приморье будут прекращаться. Однако за вихрем с севера вторгнется более прохладная воздушная масса и температурный фон понизится на 2–6 градусов", — отмечается в сообщении синоптиков.

Больше всех удару стихии будут подвержены Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский районы.

"Жителям и гостям Приморья по возможности стоит скорректировать свои планы на период сильных дождей. Если есть возможность отказаться от дальних поездок в эти дни, то лучше их отложить. Необходимо быть готовыми свернуть палаточные лагеря и покинуть паводкоопасные районы", — советуют синоптики.

Во Владивостоке уже днем в среду, 7 августа, появится облачность, а вечером может начаться небольшой дождь. Максимальная температура понизится на 2–3 градуса. В четверг, 8 августа, Владивосток накроет тайфун: начнутся сильные дожди, похолодает.

Как сообщает пресс-служба мэрии, городские службы активно готовятся встретить непогоду. Сейчас специалисты дополнительно проверяют и прочищают системы ливневой канализации на дорогах краевого центра.

"В связи с прогнозируемой непогодой в СГТ сформированы бригады, которые в круглосуточном режиме будут отслеживать ситуацию и устранять возможные последствия. Сообщить об упавших деревьях, а также подтоплениях дорог, пешеходных зон и о других последствиях горожане могут в ЕДДС", — подчеркнули специалисты управления дорог и благоустройства мэрии.