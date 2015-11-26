В Приморье начнут строительство 11 ФАПов в августе

Сельские медпункты откроют в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

ФАП. Фото: ИА PrimaMedia

Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) начнут работу в 10 муниципальных образованиях Приморья в 2019 году. Всего их будет 11. Сельские медпункты откроют в рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, новые ФАПы будут установлены в селе Тереховка Надеждинского района, селе Старая Каменка Лазовского района, селе Малиново Дальнереченского района, селе Ясное Чугуевского района, селе Ольховка Кировского района, селе Украинка Пограничного района, селе Пархоменко Ханкайского района, селе Лукашевка Хорольского района, селах Ромны и Крутой Яр Красноармейского района, селе Филипповка Хасанского района. Строительство ФАПов в селах ведется краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края",

"Строительство всех объектов начнется уже в августе", – пояснили специалисты.

Все медучреждения, в ведении которых будут новые медпункты, уже получили правоустанавливающие документы на землю. Участки выделены в основном в центре сел, с возможностью подведения коммуникаций. Так, в селе Ясное новый ФАП появится рядом со школой.

"Ранее в селе не было своего отдельного здания у фельдшера. ФАП размещался в нескольких кабинетах местной школы, что не соответствовало никаким нормативам. Под новый ФАП местные власти выделили отличное место – в центре села", – сообщил главный врач Чугуевского района Михаил Раксин.

С учетом пожеланий местных жителей нашли место под ФАП и в селе Филипповка Хасанского района.

"Добраться до него удобно из любой точки села. Медицинский работник есть, поэтому за кадры тоже не переживаем", – рассказал главный врач района Евгений Махиня.

В департаменте здравоохранения Приморья напоминают, развитие первичной медико-санитарной помощи – одна из задач национального проекта "Здравоохранение".

"В рамках реализации нацпроекта в части развития первичной медико-санитарной помощи Приморью выделено финансирование из федерального бюджета в размере 253,1 млн рублей. В 2019 году край получит первые 50,5 млн рублей. Еще более 20 млн выделено из краевого бюджета. Эти средства, в том числе, пойдут и на строительство новых ФАПов", – сообщил врио вице-губернатора края – директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Напомним, что в этом году в Приморье уже введены в эксплуатацию восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов.