Препятствия Овнов, вопросы Тельцов и встречи Львов: подробный гороскоп на 8 августа

Астрологи рассказали, чего ждать от завтрашнего дня

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНОВ на работе ждут временные препятствия. Кому-то придется сделать выбор между друзьями и личной жизнью. Не руководствуйтесь чужим мнением в принятии решений: слушайте себя, свое тело.

Необходимость решить накопившиеся вопросы заставит ТЕЛЬЦОВ собраться и ринуться в драку. Хорошая книга, любимая музыка или интересный фильм снимут напряжение от бурного дня. Попробуйте по вечерам составлять планы на следующий день (письменно).

БЛИЗНЕЦЫ захотят подтверждения собственной неотразимости и могут при этом забыть о чужих чувствах. События дня будут указывать на прошлые заслуги и ошибки. Благоприятное время для дел, связанных со здоровьем.

У РАКОВ прекрасное время для расширения кругозора: обучения, поиска нужной информации. Учеба будет даваться легко и откроет перед вами новые горизонты. Некоторые, правда, посвятят себя исключительно домашним делам и проблемам родственников.

Встречи дня принесут ЛЬВАМ и материальный успех, и моральное удовлетворение. Хороший день для совместной работы, активного проявления своей позиции. Близкие люди помогут определить новые задачи, а друзья примут участие в осуществлении этих проектов.

ДЕВЫ, смелее выходите на полезных людей, не стесняйтесь организовать окружающих на нужные вам действия. Начатое сейчас принесет прекрасные результаты. Вечер прекрасен для встреч с давними друзьями и маленьких приключений.

ВЕСЫ, не переутомляйтесь сегодня физически и эмоционально: постарайтесь, наоборот, накопить больше энергии. Семейные отношения требуют повышенного внимания, бережного отношения, — выходные желательно провести вместе, за приятным занятием.

СКОРПИОНЫ могут удачно сменить место работы и буквально взлететь по служебной лестнице. Будьте внимательней на дорогах, особенно – в качестве пешехода. Благодаря особенностям своего характера вы сейчас незаменимы в кругу друзей.

СТРЕЛЬЦЫ, энергия этого дня обещает вам покровительство социума. Для многих это период не совсем приятных, но в то же время необходимых шагов. Наметив перемены, дерзайте: все, на что осмелитесь сегодня, принесет удачу!

Успех ожидает тех КОЗЕРОГОВ, кто умеет гармонично сочетать элементы старого и нового. Нестандартный подход приведет к хорошим результатам в любом деле. Показаны эксперименты с внешностью и одеждой.

ВОДОЛЕИ, не падайте духом, если ваши надежды пока не оправдались. Работайте над собой, и способность управлять событиями возрастет. Хорошо мастерить что-нибудь, украшать жилище; причем собственноручно сделанные украшения будут обладать особенной силой.

Решительный настрой РЫБ будет способствовать завершению дел, зашедших в тупик. Четко и своевременно выполняя свою работу, вы сможете неплохо заработать и укрепить свой авторитет. Избегайте общества сплетников.