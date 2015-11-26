ТОС "Кузнецова 2018" проводит" с 1 по 22 августа во Владивостоке "Творческий конкурс детских рисунков (0+). Организаторы приглашают к участию в конкурсе детей с 3 лет до 14 лет, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
"Мы хотим, чтобы творческие способности детей нашего города помогали делать нашу жизнь лучше. — говорит организатор конкурса и председатель ТОС "Кузнецова 2018"Марина Иванова. — Воспитать у подрастающего поколения чувство любви к своему дому, городу и стране – вот основная цель нашего мероприятия".
Основная раздача бланков для участия в творческом конкурсе детских рисунков пройдет 10 августа в 11.00 на территории детской площадки по адресу: Адмирала Кузнецова, д. 49. В этот день состоится грандиозный детский праздник от организаторов (0+). На нем всех гостей будут ждать сказочные герои и модные ведущие от праздничного агентства "Максибум", конкурсы, поролоновое шоу и сладкие подарки всем детям от кафе "Райский сад" (ООО "Мираж").
Творческий конкурс детских рисунков пройдет во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами
В конкурсе рисунков семь номинаций от партнеров ТОС – в каждой номинации предусмотрены подарки для победителей.
|
Номинация
|
Возраст
|
Партнёр конкурса
|
Магазин Будущего
|
с 3 до 14 лет
|
Магазин "РЕМИ",
ул. Адм. Юмашева, 19 (7б)
|
Детская площадка моей мечты
|
с 3 до 8 лет
|
УК "Хорошее Дело"
|
Когда я вырасту, я стану…
|
с 3 до 7 лет
|
Семейное кафе "PizzaHouse"
|
Мамин помощник
|
с 3 до 7 лет
|
Мини-кафе "Pizza La Mia"
|
1 сентября – День знаний
|
с 6 до 14 лет
|
Магазин одежды "Синар"
|
Город Будущего
|
с 6 до 14 лет
|
Магазин цифровой техники
и аксессуаров "ApStore"
|
Мой любимый вид спорта
|
с 7 до 14 лет
|
Батутный центр "CityJump"
Награждение победителей конкурса состоится 22 августа в 19.00 на территории магазина "РЕМИ" ул. Адмирала Юмашева, 19 (7б), ТЦ "Зелёный угол", 1 этаж, центральный вход.
С 1 по 10 августа работают пункты выдачи бланков для участия в конкурсе рисунков:
— Магазин "ApStore" по адресу: Адмирала Кузнецова 49 ст.5.
— Магазин " Синар" по адресу: ул. Семеновская 23.
— Батутный центр " City Jump" по адресу: ул. Ладыгина 3, 2-ой этаж.
— Мини-кафе "Pizza La Mia" по адресу: Адмирала Кузнецова 49 ст.5
Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 280-64-99.