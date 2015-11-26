Компаниям рыбной отрасли Примсоцбанк бесплатно открывает расчетные и валютные счета

Также предоставляется скидки до 50% на международные расчеты и конверсионные операции
Бизнес 14:36
Рыболовные сети. Фото: ИА PrimaMedia

Примсоцбанк в рамках акции "Удачная путина" бесплатно открывает расчетные и валютные счета компаниям рыбной отрасли и предоставляет скидки до 50% на международные расчеты и конверсионные операции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

При открытии расчетного счета предоставляются следующие услуги: оформление и заполнение карточки образцов подписей и оттиска печати в электронном виде, заверение банком копии документа, предоставление выписки из ЕГРЮЛ, а также подключение услуги "СМС-сервис" и сервиса проверки контрагентов "Индикатор", бесплатная постановка внешнеторговых контрактов на учет в банке.

— Рыбная отрасль является активно развивающимся направлением экспорта, в рамках акции мы значительно улучшаем условия обслуживания для рыболовецких компаний-экспортеров, снижаем его стоимость, — рассказала Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

Участниками акции могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с рыбной отраслью (рыболовство, оптовая торговля рыбой и морепродуктами и т.д.), не имеющие открытых расчётных или валютных счетов в Примсоцбанке.

Акция проводится до 30 сентября 2019 год с представлением скидок на расчёты в иностранной валюте до 31 декабря 2019 года.

Подробную консультацию по обслуживанию участников ВЭД можно получить в офисах Примсоцбанка, на сайте банка или по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02

Услуги предоставляет ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №2733.

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