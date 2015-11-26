Примсоцбанк выдаст бизнес-кредиты под поручительство Гарантийного фонда

Ставка малому и среднему бизнесу составит 12,5% годовых

Рукопожатие. Фото: ИА PrimaMedia

Примсоцбанк предлагает малому и среднему бизнесу воспользоваться программой кредитования под поручительство Гарантийного фонда по ставке 12,5% годовых, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Актуальность программы обусловлена тем, что у предпринимателей зачастую недостаточно собственного имущества для предоставления Банку в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору. Альтернативой залогу собственного имущества является получение поручительства от регионального гарантийного фонда. Предприниматели отмечают, что процедура получения поручительства не занимает много времени, не требует сбора большого пакета документов.

— Поручительство гарантийного фонда позволяет получить кредит, даже если залога недостаточно или он отсутствует. Мы активно сотрудничаем с фондами в регионах присутствия и при необходимости поможем в общении по вопросам получения поручительства, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

Сотрудники Фонда совместно с Банком самостоятельно формируют пакет документов для оформления договора поручительства, предпринимателю не нужно формировать второй пакет документов для Фонда. Подписание договора поручительства происходит на территории Банка, что существенно экономит время его клиентов. Поэтому поручительство Гарантийного Фонда максимально подходит для тех Предпринимателей, кто не хочет или по каким-то причинам не может предоставить Банку залог, а денежные средства нужны уже сейчас.

Как отмечают в пресс-службе Банка, за первое полугодие 2019 года Примсоцбанк выдал более 250 млн рублей под поручительство Гарантийного Фонда.

Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей для подразделений Приморского края, за исключением головного офиса Банка во Владивостоке. Для остальных подразделений – 1 миллион рублей. Максимальный размер кредита – 0,5% от размера капитала Банка.

Кредит выдается на срок от 3 до 72 месяцев. Ставка по кредиту от 12,5% до 15% годовых. Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в любом из офисов ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", обслуживающих юридических лиц, на официальном сайте и по телефону 8(800)200-42-02.

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