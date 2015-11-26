Примсоцбанк улучшил условия предоставления экспресс-кредитов для малого бизнеса

Максимальный срок и сумма кредита увеличены до 48 месяцев и 3 млн рублей соответственно
Бизнес 09:00
Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Примсоцбанк улучшил условия экспресс-кредитования малого бизнеса. Максимальный срок и сумма кредита увеличены до 48 месяцев и 3 млн рублей соответственно. Решение по кредиту принимается в течение 24-х часов с момента предоставления документов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Продукт призван закрыть потребность малого и среднего бизнеса в оперативном финансировании на пополнение оборотных средств, приобретение и ремонт основных фондов. От момента получения заявки до принятия решения о выдаче проходит не более 24 часов. Быстро пройдёт не только получение решения по кредиту, но и подача заявки, ведь пакет документов, необходимых для оформления, уменьшен в 2 раза.

— Малому бизнесу крайне важна скорость всех операций. Нет времени ждать, необходимо постоянное движение и развитие. Программа экспресс-кредитования разработана с учётом этих требований и сегодня большинство наших клиентов получает одобрение по кредиту день в день, – отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

Кредит для бизнеса с минимальным пакетом документов" выдается на сумму от 300 тысяч до 3 млн рублей под залог недвижимости или легкового автотранспорта по ставке от 13,5% до 13,9% годовых на срок от 3 месяцев до 4 лет. Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.

Услуги предоставляет ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №2733.

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