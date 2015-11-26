Объем выдачи автокредитов на Б/У автомобили в Примсоцбанке вырос на треть

Рост составил 33% от результатов аналогичного периода прошлого года

Авто. Фото: ИА PrimaMedia

Примсоцбанк сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года объема автокредитов, выданных на покупку подержанных автомобилей до 68% от общего объема кредитования. Рост составил 33% от результатов аналогичного периода прошлого года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

— Тенденция на значительный рост объёмов кредитования поддержанных автомобилей продолжается с 2 половины 2018 года, когда мы значительно улучшили условия кредитования таких авто, — отметил Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". — Недавно мы снизили ставки по таким кредитам и увеличили максимальный возраст авто до 15 лет, в связи с чем прогнозируем дальнейший рост выдачи.

Ранее банк сообщал, что ставка по автокредитам на подержанные автомобили при первоначальных взносах в 15% и 30% была снижена до 11% и 10,7% годовых соответственно. Максимальный возраст авто был увеличен с 10 до 15 лет на дату оформления договора.

Срок кредитования в Примсоцбанке составляет от 2 до 7 лет, отсутствуют комиссии за досрочное гашение кредита. Минимальная сумма — 100 тысяч рублей. Максимальная сумма кредита не ограничена, приобрести можно автомобиль любой стоимости. Покупка полиса КАСКО при получении кредита необязательна. Также специалисты по автокредитованию отмечают, что оригинал ПТС остается на руках у заёмщика, Банку достаточно копии данного документа.

Каждому, оформившему автокредит, Банк готов выпустить премиальную кредитную карту с бесплатным выпуском и годовым обслуживанием, кредитным лимитом до 150 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о доступных программах автокредитования можно в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

Услуги предоставляет ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №2733.