Зейская и Бурейская ГЭС сдержали 50% дождевого паводка на Дальнем Востоке

Водохранилища уже третью неделю аккумулируют значительную часть приходящей воды
Общество 13:50
Паводок. Фото: ИА PrimaMedia

Водохранилища Бурейской и Зейской ГЭС, крупнейших гидроэлектростанций РусГидро на Дальнем Востоке, сдержали почти половину дождевого паводка, продолжающегося в регионе с третьей декады июля. Водохранилища уже третью неделю аккумулируют значительную часть приходящей воды, а гидростанции продолжают бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией, сообщает пресс-служба РусГидро.

За последние несколько дней приток воды в Зейское водохранилище снизился в три раза и по состоянию на 6 августа составляет 1 140 кубометров в секунду, уровень воды в водохранилище находится на отметке 313,21 метра при величине нормального подпорного уровня 315 метров. Всего с начала дождевого паводка Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище практически весь объем паводкового стока — 5,2 кубометров. Эта вода не прошла вниз по течению, что позволило значительно сгладить негативные последствия стихийного бедствия.

Приток воды в Бурейское водохранилище также снизился почти в два раза по сравнению с пиком паводка, который наблюдался 3 августа. Более половины притока дождевой воды было аккумулировано в водохранилище Бурейской ГЭС, идет наполнение свободной емкости водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС.

С 7 августа 2019 года по итогам заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов водохранилищ Амурское бассейновое водное управление сохранило ранее установленный режим работы для Зейской ГЭС со средними расходами в диапазоне 700±50 кубометров в секунду. Средние расходы Бурейской ГЭС установлены в диапазоне 5 500±500 кубометров в секунду.

В состав МРГ входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО "Системный оператор ЕЭС", органов исполнительной власти субъектов Федерации. На основе рекомендаций МРГ Федеральное агентство водных ресурсов устанавливает режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/

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