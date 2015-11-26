"Настоящий дом ужасов": горожане сняли на видео "нависшую угрозу" в подъезде (кадры)

Дом по улице Героев Хасана признан неликвидным, но переселять из него людей никто не собирается
Это интересно 15:52
Заброшенный дом. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Жительница Владивостока поделилась видео, в котором продемонстрировала, в каких условиях им с соседями приходится жить. Построенный более 70-ти лет назад многоквартирный дом рушится на глазах, сообщает ИА PrimaMedia.

На такую ситуацию пожаловалась жительница дома по ул. Героев Хасана, 13а. Она записала видео, в котором провела "экскурсию" по общим для жильцов помещениям — умывальнику и кухне.

"На пол страшно ступить: всё из досок, сами жильцы сделали. Это вход в умывальник, здесь потолок скоро обрушится на кого-нибудь. А это кухня — здесь уже давно всё обрушилось, люди сами сделали подпорки", — демонстрирует свои незавидные жилищные условия женщина на видео.

В комментариях к видео люди справедливо недоумевают, куда уходят деньги за коммунальные платежи. Но не меньше среди интернет-пользователей и сторонников позиции "сами виноваты": они считают, что за состояние дома должны отвечать в первую очередь жители, а не управляющая компания или муниципалитет.

Дом по адресу ул. Героев Хасана, 13а построили ещё в далеком 1948 году. В нём нет мусоропровода, горячего водоснабжения и системы пожаротушения. Здание считается аварийным и непригодным для жизни. На сайте dom.mingkh сказано, что помещение находится на счете регионального оператора, а капитальный ремонт запланирован на 2043 год.

Написать автору
ЖКХ

Приморские "делороссы" разрабатывают предложения по оздоровлению ЖКХ в крае

2 августа, 11:58

Магистральный газ придет в дома уссурийцев до начала отопительного сезона

26 июля, 15:40

На Сахалине появится дирекция в сфере жилищно-коммунального хозяйства

19 июля, 15:35
Творческий конкурс детских рисунков пройдет во Владивостоке
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia