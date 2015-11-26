"Настоящий дом ужасов": горожане сняли на видео "нависшую угрозу" в подъезде (кадры)

Дом по улице Героев Хасана признан неликвидным, но переселять из него людей никто не собирается

Заброшенный дом. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Жительница Владивостока поделилась видео, в котором продемонстрировала, в каких условиях им с соседями приходится жить. Построенный более 70-ти лет назад многоквартирный дом рушится на глазах, сообщает ИА PrimaMedia.

На такую ситуацию пожаловалась жительница дома по ул. Героев Хасана, 13а. Она записала видео, в котором провела "экскурсию" по общим для жильцов помещениям — умывальнику и кухне.

"На пол страшно ступить: всё из досок, сами жильцы сделали. Это вход в умывальник, здесь потолок скоро обрушится на кого-нибудь. А это кухня — здесь уже давно всё обрушилось, люди сами сделали подпорки", — демонстрирует свои незавидные жилищные условия женщина на видео.

В комментариях к видео люди справедливо недоумевают, куда уходят деньги за коммунальные платежи. Но не меньше среди интернет-пользователей и сторонников позиции "сами виноваты": они считают, что за состояние дома должны отвечать в первую очередь жители, а не управляющая компания или муниципалитет.

Дом по адресу ул. Героев Хасана, 13а построили ещё в далеком 1948 году. В нём нет мусоропровода, горячего водоснабжения и системы пожаротушения. Здание считается аварийным и непригодным для жизни. На сайте dom.mingkh сказано, что помещение находится на счете регионального оператора, а капитальный ремонт запланирован на 2043 год.