"Удар тропических ливней и грозы": объявлены районы наибольшей опасности (список)

Очень сильный дождь ожидается ночью, предупреждают о наводнениях
Это интересно 14:15
Названы районы наибольшей опасности. Фото: ИА PrimaMedia

На Приморье надвигается тайфун "Франциско". Ночью и днем 8 августа очень сильный дождь ожидается на юго-востоке края. 9 августа – в разных районах пройдут локальные сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее), очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее), сообщает ИА PrimaMedia.

Наиболее паводкоопасные районы:

  1. Хасанский,
  2. Уссурийский,
  3. Шкотовский,
  4. Партизанский,
  5. Лазовский,
  6. Ольгинский,
  7. Спасский,
  8. Чугуевский.

Дожди будут сопровождаться грозами, шквалистым усилением ветра, 9 августа в отдельных районах возможен град.

На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды на 0,8-1,5м, в верховьях отдельных рек и малых водотоках с возможными резкими подъемами до 3 м с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком.

Также, по информации других порталов погоды, ожидаются грозы.

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