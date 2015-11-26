"Удар тропических ливней и грозы": объявлены районы наибольшей опасности (список)

Очень сильный дождь ожидается ночью, предупреждают о наводнениях

Названы районы наибольшей опасности. Фото: ИА PrimaMedia

На Приморье надвигается тайфун "Франциско". Ночью и днем 8 августа очень сильный дождь ожидается на юго-востоке края. 9 августа – в разных районах пройдут локальные сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее), очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее), сообщает ИА PrimaMedia.

Наиболее паводкоопасные районы:

Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Спасский, Чугуевский.

Дожди будут сопровождаться грозами, шквалистым усилением ветра, 9 августа в отдельных районах возможен град.

На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды на 0,8-1,5м, в верховьях отдельных рек и малых водотоках с возможными резкими подъемами до 3 м с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком.

Также, по информации других порталов погоды, ожидаются грозы.