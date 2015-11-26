"Удар тропических ливней и грозы": объявлены районы наибольшей опасности (список)

На Приморье надвигается тайфун "Франциско". Ночью и днем 8 августа очень сильный дождь ожидается на юго-востоке края. 9 августа – в разных районах пройдут локальные сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее), очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее), сообщает ИА PrimaMedia.
Наиболее паводкоопасные районы:
- Хасанский,
- Уссурийский,
- Шкотовский,
- Партизанский,
- Лазовский,
- Ольгинский,
- Спасский,
- Чугуевский.
Дожди будут сопровождаться грозами, шквалистым усилением ветра, 9 августа в отдельных районах возможен град.
На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды на 0,8-1,5м, в верховьях отдельных рек и малых водотоках с возможными резкими подъемами до 3 м с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком.
Также, по информации других порталов погоды, ожидаются грозы.