Круизный лайнер Maasdam впервые зайдет во Владивосток

Судно пришвартуется к причалам Морского вокзала 8 августа в 00.30 и доставит во Владивосток около 1,2 тысячи пассажиров

Круизный лайнер Maasdam. Фото: www.logitravel.ru

Круизный сезон в Приморье продолжается. Уже завтра, 8 августа, Владивосток впервые примет судно Maasdam круизной компании Holland America Line. Судно пришвартуется к причалам Морского вокзала в 00.30 и доставит во Владивосток около 1,2 тысячи пассажиров. На лайнере будут туристы из США, Канады, Австралии и Японии, которые вышли из порта Йокогама (Япония) в 14-тидневный круиз Land Of The Rising Sun ("Земля Восходящего Солнца"). За это время лайнер "Maasdam" посетит девять портов, в том числе и два Российских (Владивосток и Корсаков). Уже в 19.00 лайнер отправится в следующий пункт назначения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Морского вокзала Владивосток.

Maasdam – старейший из действующих лайнеров компании Holland America Line, построен в 1993 году и назван в честь реки Маас в Нидерландах. Лайнер постоянно проходит реконструкцию, последнее обновление общественных пространств состоялось в ноябре 2018 года. В длину судно достигает 219 метров. Небольшие размеры этого ухоженного лайнера позволяют обеспечить высочайший уровень пассажирского сервиса и способствуют повышению уникальности его маршрутов.

Корабль способен разместить на борту до 1258 пассажиров в 632 каютах, которые обслуживают 547 человек экипажа. Более 500 имеют внешнее расположение, но только примерно четверть всех кают имеет балкон. На Maasdam также есть так называемые каюты Lanai, которые входят в категорию кают с окном, но имеют стеклянные двери из каюты на общую прогулочную палубу с зарезервированными за обитателями каюты шезлонгами. К услугам пассажиров предоставляются несколько ресторанов, 8 баров, казино, ночной клуб, SPA-центр, бассейны и многое другое.



Торжественная церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера "Maasdam" состоится на видовой площадке Морского вокзала 8 августа в 07.10 при поддержке Владивостокского Морского Терминала, туроператора, принимающего круизных пассажиров и морского агента. Жителей и гостей города ждут незабываемые выступления в добрых русских традициях с особым владивостокским шиком: визитная карточка города – церемониальный отряд барабанщиц и творческие коллективы, которые исполнят для зрителей традиционные национальные песни и танцы. Проведена церемония будет Молодежным Центром Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, являющимся постоянным партнером терминала в организации приветственных встреч круизных лайнеров.

В 10.00, по сложившейся традиции, капитан лайнера примет у себя делегацию, в составе которой будут представители административных структур края и города, портовых властей и Морского вокзала. На борту судна будет организована Церемония первого захода, которая, как правило, сопровождается приветственными речами и обменом памятными подарками.

За время пребывания во Владивостоке, туристы круизного лайнера Maasdam познакомятся с достопримечательностями города, историческим центром, посетят музеи города.

Во время выхода туристов лайнеров с причала в непосредственной близости от выхода будет расположена стойка Туристско-информационного центра Приморского края. Сотрудники центра обеспечат путешественникам дополнительный сервис в виде выдачи карт с пешеходными маршрутами и достопримечательностями, путеводителей на иностранных языках и проконсультируют гостей города, как самостоятельно с ним познакомиться. В течение дня, для туристов и жителей Владивостока будет работать фотозона – здесь все желающие смогут сфотографироваться на память.

Напомним, что круизный сезон 2019 года во Владивостоке ознаменуется приемом 16 судов, в том числе мега-лайнеров Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean, никогда не посещавших порт ранее.

Справка: Стиль оформления интерьеров лайнера Maasdam соответствует духу и истории Holland America Line, основанной в 1873 году. Внутренний интерьер Maasdam оформлен в роскошном стиле арт деко, который органично сочетается с предметами в духе голландских колоний XVII-XIX веков в Восточной и Западной Индии: бронзовыми светильниками и полинезийскими деревянными скульптурами, старинными портретами и морскими картами в стиле XVI века. Колониальная роскошь дополнена современными предметами искусства: скульптурой "Тотем" Лучано Вистози – объемной инсталляцией из 2 тысяч частичек стекла во всю высоту трехуровневого главного атриума или абстрактными фресками в ресторане Rotterdam.

В программе развлечений на Maasdam есть даже отдельная экскурсия (самостоятельная по Ipods) посвященная всем предметам искусства, которые украшают интерьер корабля. Есть среди них и ценные антикварные объекты: бронзовая позолоченная фигура китайского Будды Бодхисаттвы эпохи Цяньлун (XVIII век) и небольшая коллекция японского фарфора и предметов для чайной церемонии, куда входят, в частности, семь железных чайников и жаровня, датируемые концом периода Эдо (XIXвек).