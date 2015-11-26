Юная художница из Приморья пройдет стажировку у известного дизайнера Юлии Далакян

Елизавета Слепышева заняла первое место в номинации Fashion в творческом проекте "Поколение М"

Елизавета Слепышева. Фото: пресс-служба МТС

МТС подвела итоги федерального благотворительного творческого проекта "Поколение М". Юная Елизавета Слепышева из Владивостока заняла первое место в номинации Fashion и выиграла стажировку в модном доме известного дизайнера Юлии Далакян, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ПАО "МТС".

Талантливую девочку из Приморья отметили сразу два российских ведущих дизайнера. Юлия Далакян безоговорочно отдала Елизавете Слепышевой первое место в конкурсе MTS-Fashion. Ранее Игорь Гуляев высоко оценил эскиз "тигриного костюма", созданный Лизой, и присудил ей второе место в своей номинации. При этом, Лиза стала самой юной победительницей федерального конкурса — в мае ей исполнилось всего 12 лет.



Рисунок Елизаветы Слепышевой. Фото: пресс-служба МТС

"Талант Лизы Слепышевой очевиден. Несмотря на юный возраст, она создает невероятные рисунки — интересные, яркие, смелые. Использует этнические орнаменты, гармонично вписывает их в создаваемые образы. Ее эскизы я оценила еще в прошлом году во Владивостоке на дефиле Fashion Day в рамках проекта "Поколение М" — тогда Лиза стала одной из финалисток. Я с радостью жду ее на стажировку в своем модном доме. Хочу добавить, что быть частью проекта "Поколение М" по-настоящему круто. Это уникальный конкурс, который позволяет талантливым детям даже из небольших городов, из семей со скромным достатком добиваться реальных успехов. Победа в проекте становится для ребят трамплином в успешную жизнь. А главное, участвуя в конкурсе, и даже просто голосуя за своих друзей, ребята помогают спасать своих тяжелобольных сверстников", — отметила ведущий дизайнер, наставник проекта Юлия Далакян

Всероссийская онлайн-площадка для юных дизайнеров "Поколение М" с каждым годом принимает все больше работ. В пятом сезоне проекта, который проходил с сентября 2018 по май 2019 года, на конкурс поступило около шестисот эскизов. Кроме того, наставники проекта Игорь Гуляев и Юлия Далакян провели специально для ребят серию мастер-классов по fashion-дизайну онлайн.



Рисунок Елизаветы Слепышевой. Фото: пресс-служба МТС

"Про "Поколение М" я узнала в прошлом году от моего преподавателя в школе искусств Погребняк Татьяны Михайловны. Я сразу отправила свой эскиз на конкурс и вошла в число финалистов. В этом году решила еще раз попробовать, верила в победу, но, честно говоря, даже не ожидала такого успеха сразу у двух наставников. Вообще-то я рисую каждую свободную минуту, с тех пор, как себя помню. Больше всего мне нравятся уроки декоративной композиции. Я очень жду стажировки у Юлии Далакян, это очень классная возможность увидеть и узнать много нового. А еще я буду продолжать участвовать в проекте "Поколение М", — поделилась эмоциями победительница.

"История Лизы в очередной раз подтверждает, что Владивосток — самобытный город ярких и талантливых детей. Наверное, уникальный микс Европы и Азии, море и атмосфера вдохновляют на творчество. Именно поэтому в "Поколении М" активно участвуют и побеждают дизайнеры, фотографы, актеры из Приморья. У проекта уже даже появились настоящие амбассадоры. Например, Даша Дронова пробует себя в разных направлениях — изобразительное искусство, театр, мода. В этом году девочка хорошо проявила себя в конкурсе "Мастерская ГИТИС". Также благодаря проекту мы открыли талантливого фотографа — Родиона Николау, который "взял" сразу первое и второе место в фотовыставке "Поколение М: Live". Радует, что с каждым годом талантливых ребят становится все больше, они понимают, что победа реальна и охотно участвуют в проекте", — отметила директор ПАО "МТС" в Приморском крае Евгения Сысоева.



Рисунок Елизаветы Слепышевой. Фото: пресс-служба МТС

О проекте "Поколение М"

"Поколение М" – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в "ВКонтакте" и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу "Поколения М" входит больше 150 признанных мастеров. Победители конкурсов "Поколение М" получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.



Рисунок Елизаветы Слепышевой. Фото: пресс-служба МТС



При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в "живые деньги" и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках "Поколения М" собрано более 17 миллионов рублей, которые направлены на 49 детских операций.

Признание и значимость благотворительного проекта "Поколение М" подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации" и других.