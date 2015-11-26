Утвержден перечень объектов для проведения общегородского голосования по программе благоустройства

Во Владивостоке определили, какие территории могут быть отремонтированы. Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Заседание муниципальной комиссии по реализации программы "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2018-2020 годы прошло в столицк Приморья. Главным вопросом повестки стало определение перечня общественных пространств для организации общегородского голосования за те объекты, которые должны быть благоустроены в 2020 году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Всего в списке потенциальных объектов 73 территории, находящиеся в муниципальной собственности и прошедшие инвентаризацию. С учетом тех больших объектов, которые вошли в программу ранее и работы по которым будут продолжены и в следующем году (Сопка Бурачека, тропа "Берег здоровья" и другие), членам комиссии предстояло выбрать шесть новых общественных пространств. Из них по результатам голосования в программу благоустройства в 2020 году смогут, по оценкам специалистов, войти две территории.

В мероприятии приняли участие координатор партийного проекта "Городская среда" в Приморье, зампредседателя Законодательного Собрания края Сергей Кузьменко и сопредседатель регионального Общественного совета партпроекта "Городская среда", член Генсовета "Единой России" Майя Шалунова.



Во Владивостоке определили, какие территории могут быть отремонтированы. Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Напомним, что ранее активисты партийного проекта "Городская среда" провели опрос жителей Владивостока о том, какие объекты должны войти в перечень для общегородского голосования. В нем приняли участие почти 1,5 тысячи человек, при этом горожане могли проголосовать как через Интернет, так и в очном формате. Результаты исследования были направлены в администрацию Владивостока.

С учетом сформированных "Единой России" рекомендаций, а также предложений, поступивших в мэрию, на заседании муниципальной комиссии был утвержден итоговый перечень объектов для проведения общегородского голосования по программе благоустройства:

сквер в поселке Трудовое в районе ул. Лермонтова, 91, общественная территория в районе ул. Ульяновская, 8, общественная территория в районе ул. Тунгусская, 69, сквер дружбы в районе ул. Светланская, 147, сквер Надибаидзе в районе ул. Калинина, 230, сквер Игнатьева в районе Океанского проспекта, 68.

Общегородское голосование будет проходить в открытом для всех жителей Владивостока формате в сентябре. Горожане смогут проголосовать как в интернет-режиме, так и очно, придя в Административно-территориальные управления районов Владивостока.



Во Владивостоке определили, какие территории могут быть отремонтированы. Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Как сообщила сопредседатель Общественного совета партпроекта "Городская среда" в Приморском крае Майя Шалунова, точные сроки и порядок проведения общегородского голосования пока не определены, однако единороссы предпримут все возможные усилия, чтобы обеспечить максимально широкую информированность граждан об этой процедуре.

"Именно жители должны определить, какие территории должны быть благоустроены в рамках программы за бюджетные средства. Поэтому важно организовать условия, при которых все желающие могли бы принять участие в голосовании и выразить свое мнение. С этой целью мы не только будем освещать подготовку к голосованию и его ход, но и в рамках информационной кампании организуем работу волонтеров, а также взаимодействие с ТОС, советами многоквартирных домов, ТСЖ, управляющими организациями. Приглашаем все заинтересованные объединения к сотрудничеству", — отметила Шалунова.

Также на заседании муниципальной комиссии обсуждались вопросы по тем территориям, которые вошли в программу благоустройства ранее, но требуют доработки.

В частности, единороссы подняли тему неудовлетворительного состояния общественного туалета на набережной Спортивной гавани. Несмотря на то, что он был открыт только в этом году, его внешний вид вызывает нарекания со стороны жителей. Обоснованность критики подтвердил и рейд активистов партпроекта "Городская среда" на этот объект. Партийцы направили информацию о выявленных нарушениях в администрацию Владивостока, однако до сих пор подрядная организация к их устранению не приступила. Представители городского управления градостроительства и архитектуры сообщили, что эта работа будет проведена до следующего заседания комиссии, а результаты представлены на суд общественности.

Как рассказал координатор партийного проекта "Городская среда" в Приморском крае Сергей Кузьменко, контроль за ходом и качеством выполняемых в рамках программы благоустройства работ является одной их ключевых задач "Единой России".

"В настоящее время представители партпроекта проводят во Владивостоке мониторинг объектов, включенных в программу благоустройства этого года. Партийцы делают визуальную оценку территорий, общаются с жителями, собирают информацию о возможных проблемах и нарушениях. В ближайшее время мы планируем инициировать подобную работу и в других муниципальных образованиях Приморья. На большинстве территорий края взятые в рамках программы обязательства будут исполнены. Однако реализация программы в некоторых муниципалитетах, где либо конкурсные процедуры еще не были проведены, либо аукционы не состоялись из-за отсутствия интереса со стороны подрядных организаций, требует глубокого изучения и активной помощи муниципальным администрациям со стороны Партии", — подчеркнул Кузьменко.