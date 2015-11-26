"В них умереть можно": горожане о ситуации в популярном автобусе до Шаморы

Жаркая погода способствует тому, что жители Владивостока стараются не только в выходной, но и в будни выбираться на море. Тем, у кого нет личного автотранспорта, приходится ехать на общественном. Как и в случае с электричками, возникают претензии, сообщает ИА PrimaMedia.
Вслед за пассажирами электричек, начали возмущаться и горожане в автобусах Владивостока, недовольные теснотой, духотой. Особенно жалобы актуальны на 28 маршруте Семёновская площадь – бухта Емар, так как только на этом автобусе можно уехать из центра Владивостока до популярного пляжа Шамора (бухта Лазурная).
"А вы ехали в 28 автобусе на Шамору в солнечный день? Там просто сдохнуть можно, при том, что стоишь в пробке", "Кондиционеры? Какие кондиционеры в старых "корейцах"?!", "Господи, и так все сидячие места заняты, стоишь вечно от Некрасовской до Шаморы, так ещё и бабки лезут – откуда они только берутся?" — обсуждают горожане в социальных сетях.
Судя по отзывам, еще сложнее приходится тем, кто работает в городе, а домой возвращается именно на 28-ом автобусе – в одной давке со спешащими на пляж. При этом последний автобус отправляется с Семёновской по будням в 18.50, по выходным – в 17.20, а интервал движения – больше часа.
В пресс-службе мэрии Владивостока корр. редакции пояснили, что в расписании на этом маршруте – два автобуса: ровно столько, сколько в утвержденном графике. Интервал между ними – 78 минут, и перевозчик старается его соблюдать.
— Возможно, после изучения пассажиропотока на городских маршрутах произойдут изменения. Не исключено, что на этом маршруте автобусов будет больше и они будут более комфортными. Управление транспорта направило письмо в адрес Роспотребнадзора с просьбой проверить салоны автобусов на соответствие температурному режиму. Пункт о наличии в каждом салоне исправной системы кондиционирования планируется включить в новые договоры, которые будут подписаны с перевозчиками летом 2020 года, — рассказала заместитель начальника управления по работе со СМИ Виктория Лебединец.