ВТБ кредитует СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия

Денежные средства размещаются на специальном эскроу-счете до исполнения застройщиком своих обязательств и завершения строительства
Бизнес 16:55
Дом. Фото: Сайт pixabay.com

Банк ВТБ запустил пилотный проект "ДДУ для бизнеса", в рамках которого клиенты малого и среднего предпринимательства могут оформить кредит на приобретение объектов коммерческой недвижимости на этапе строительства по договору долевого участия (ДДУ), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

Средства предоставляются по ставке от 9% годовых на суммы до 150 млн рублей сроком до двенадцати лет, а в качестве обеспечения выступают права требования по ДДУ.

Денежные средства, полученные по кредиту, размещаются на специальном счете эскроу, открытом в банке ВТБ до момента исполнения застройщиком своих обязательств и завершения строительства. В случае неисполнения девелопером условий по передаче готового объекта недвижимости деньги возвращаются клиентам для закрытия кредита.

"Данный продукт важен для рынка с двух точек зрения, — отметил заместитель президента — председателя правления Денис Бортников. – Во-первых, он помогает застройщикам реализовывать малому и среднему бизнесу помещения на первых этажах строящихся жилых зданий, благодаря чему строительные проекты будут быстрее окупаться. Во-вторых, он позволит нашим клиентам — компаниям малого и среднего бизнеса увеличить свои активы и расширить деятельность, причем с минимальными рисками, поскольку права и денежные средства покупателей будут защищены в соответствии с условиями Федерального закона 214-ФЗ".

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

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