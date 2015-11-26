ВСК начала продавать страховые продукты в салонах Tele2

Уже с середины июня посетителям точек продаж оператора доступны полисы "Российский медицинский ассистанс"

Страховой Дом ВСК. Фото: Пресс-служба Страхового Дома ВСК

Страховой Дом ВСК начал продажи страховых продуктов в салонах Tele2 по всей России. Уже с середины июня посетителям точек продаж оператора доступны полисы "Российский медицинский ассистанс", а в июле к ним добавилась программа "Техника в безопасности", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Страхового Дома ВСК.

В рамках программы добровольного медицинского страхования "Российский медицинский ассистанс" клиенты Tele2 – как россияне, так и иностранные граждане — могут получить медицинскую помощь в случаях внезапного острого заболевания, травм и иных внезапных острых состояний, требующих неотложного медицинского вмешательства. Полис предусматривает услуги по оказанию первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме с проведением диагностических мероприятий и физиотерапевтического лечения, услуги скорой медицинской помощи, а также экстренной стационарной помощи, включая расходы на проведение диагностических исследований, оперативных вмешательств, а также оплату назначенных врачом лекарственных препаратов. Страхование доступно для клиентов в возрасте от 18 до 75 лет на срок 3, 6 или 12 месяцев.

Кроме этого, для заинтересованных в дополнительной защите своей техники ВСК предлагает ряд страховых программ:

"Техника в безопасности" — страхование техники от повреждений, которые не входят в гарантию от производителя.

"Срок службы плюс" — продление гарантии производителя на технику.

"Сверх возможности" — включает в себя защиту товара от непредвиденных обстоятельств (от кражи до поломки) и обеспечивает продление гарантии производителя после ее окончания

"Техника без хлопот" — порадует клиентов эксклюзивным сервисом ВСК "door to door", который позволит клиенту при наступлении страхового случая отремонтировать технику, не выходя из дома.