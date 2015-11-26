"Опасная болезнь": на популярном у приморцев курорте объявлена эпидемия

В экзотической стране распространилась лихорадка денге
Это интересно 17:30
"Опасная болезнь": на популярном у приморцев курорте объявлена эпидемия. Фото: pixabay.com

Распространение лихорадки денге на Филиппинах приняло масштабы эпидемии. Это прокомментировал министр здравоохранения страны Франсиско Дуке.

Лихорадка денге передается человеку с укусами комаров и в этом году количество зараженных стало в два раза больше, чем в прошлом году.

С начала января на Филиппинах зарегистрировано 146 тысяч случаев заболевания денге. Еще более страшная статистика говорит следующее: 622 человека в стране умерли от этого заболевания.

Для борьбы с лихорадкой местные власти намерены использовать резервные финансовые фонды.

Возможно даже будет снят запрет с вакцины, которую запретили из-за побочных эффектов, пишет Bangkok Post.

В данный момент в стране объявлена чрезвычайная ситуация.

Отметим, что курорты на Филиппинах пользуются большой популярностью у жителей Приморья. Людям нравятся имеет естественные пляжи, богатый растительный и животный мир и другие рекреационные ресурсы.

Средняя цена авиабилета из Владивостока на Филиппины составляет от 15 488 рублей.

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