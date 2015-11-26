"Опасная болезнь": на популярном у приморцев курорте объявлена эпидемия

Распространение лихорадки денге на Филиппинах приняло масштабы эпидемии. Это прокомментировал министр здравоохранения страны Франсиско Дуке.
Лихорадка денге передается человеку с укусами комаров и в этом году количество зараженных стало в два раза больше, чем в прошлом году.
С начала января на Филиппинах зарегистрировано 146 тысяч случаев заболевания денге. Еще более страшная статистика говорит следующее: 622 человека в стране умерли от этого заболевания.
Для борьбы с лихорадкой местные власти намерены использовать резервные финансовые фонды.
Возможно даже будет снят запрет с вакцины, которую запретили из-за побочных эффектов, пишет Bangkok Post.
В данный момент в стране объявлена чрезвычайная ситуация.
Отметим, что курорты на Филиппинах пользуются большой популярностью у жителей Приморья. Людям нравятся имеет естественные пляжи, богатый растительный и животный мир и другие рекреационные ресурсы.
Средняя цена авиабилета из Владивостока на Филиппины составляет от 15 488 рублей.