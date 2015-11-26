На Аляске найдено обращение от владивостокцев из 1969 года (фотокадр)

Послание в бутылке приморец отправил ровно 50 лет назад
Это интересно 7 августа, 18:27
Послание в бутылке. Фото: pixabay.com

На западе Аляски была найдена бутылка с письмом из 1969 года. Её автор, моряк из Владивостока, желает получателю "хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", сообщает ИА PrimaMedia.

В заливе Шишмарёв, на западе Аляски, местный житель Тайлер обнаружил необычное послание в бутылке. Оказалось, что оно принадлежит моряку из Владивостока. В письме приморец передаёт "сердечный привет" всему экипажу плавбазы "Сулак". В конце автор указал дату отправления — 20 июня 1969 года.

"Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак. Приветствую Вас. Кто найдёт эту бутылку, просим сообщить по адресу гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу", — написал мореплаватель из Владивостока.

Плавбаза "Сулак" была построена в Иокогаме (Япония) в 1966 году. Больше двадцати лет судно использовалось по назначению и было утилизировано только в 1992 году.

На Аляске найдена бутылка с обращением от владивостокцев из 1969

На Аляске найдена бутылка с обращением от владивостокцев из 1969. Фото: скрин Tyler Ivanoff

Некоторые интернет-пользователи усомнились в том, что это письмо настоящее: одним показалась недостаточно жёлтой бумага, другим — недостаточно состарившейся бутылка. Что самое забавное, среди сомневавшихся нашёлся тот, кто не верил в то, что в 1969 году уже существовали шариковые ручки. Скептика не убедило ни то, что шариковые ручки в СССР получили широкое распространение в 1950-х годах, ни то, что письмо вполне могло быть написано и чернилами.

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