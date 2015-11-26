В центре Владивостока меняют бордюры

Подрядчик приступил к дорожным работам на Уборевича (ФОТО)
Общество 18:54
Начались работы на Уборевича. Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

На улице Уборевича во Владивостоке стартовали ремонтные работы. Здесь по заказу мэрии подрядная организация отремонтирует дорогу и тротуары. Сейчас на объекте дорожные рабочие убирают старые и устанавливают новые бордюры, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что ремонт будет проведен на участке от Партизанского проспекта до улицы Суханова.

"Улица Уборевича, как и некоторые другие, вошла в число дорог краевого центра, где в этом году проведут ремонт благодаря дополнительному финансированию, которое Приморский край получил на ремонт и реконструкцию социальных объектов. Часть средств направили на приведение в порядок улично-дорожной сети Владивостока", — говорят специалисты.

На днях ремонт дорог также начался на улицах Капитана Шефнера, Маковского и других. Благодаря выделенным средствам в городе отремонтируют также участки дорог по Снеговой, Фонтанной, Океанскому проспекту и некоторым другим.

Администрация города Владивостока просит автомобилистов быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы. Возможны временные ограничения движения и запрет парковки.

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