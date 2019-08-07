Амурский ГПЗ: как строят один из крупнейших в мире заводов по переработке газа

Амурский ГПЗ. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia

Возведение Амурского ГПЗ, который является ключевым звеном в реализации Восточной газовой программы "Газпрома", ведется ударными темпами в районе города Свободного. Масштабы и темпы работ впечатляют! На строительной площадке ежедневно трудится более 21 тысячи человек. Меньше чем через два года в эксплуатацию введут первые две из шести технологических линий газоперерабатывающего завода. В 2025 году, после запуска всех шести линий, завод выйдет на проектную мощность – 42 млрд кубометров природного газа в год. О стройке 21 века и планируемых объемах производства – в материале ИА IrkutskMedia.

Генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Строительная площадка. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Площадка строительства Амурского ГПЗ. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Строительство завода. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Площадка строительства Амурского ГПЗ. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Основное технологическое оборудование. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Строительная площадка. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Железобетонные сваи. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia 1 / 8

ВАЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

На Амурский ГПЗ по магистральному газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. На предприятии из природного газа будут извлекать ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности: гелий, этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию. Переработанный газ будет поставляться в Китай.

Генеральный директор ООО "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев отметил, что одним из самых значимых продуктов Амурского ГПЗ станет гелий.

"После ввода в эксплуатацию трех установок очищения и сжижения гелия завод будет производить 60 млн кубометров товарной продукции в год. Именно конкурентные преимущества России, располагающей ресурсами Чаядинского месторождения в Якутии, позволили спроектировать и законтрактовать такие объемы продукции. Ковыктинское месторождение, расположенное в Иркутской области, также является базовым источником и послужит мощным ресурсом для поддержания производительности завода на протяжении длительного времени", — подчеркнул Юрий Лебедев.

Проектная мощность Амурского ГПЗ составит 42 млрд кубометров сырьевого газа в год, что позволит производить около 2,5 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (1 млн тонн пропана, 500 тысяч тонн бутана), около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции и до 60 млн кубометров гелия.

Гелий используется в наукоемких отраслях промышленности: космической, атомной, медицине, металлургии, приборостроении, в научных исследованиях. Этан, пропан, бутан, пентан-гексан применяются при производстве полимеров, полиэтилена, пластмасс и пластиков, смазочных и упаковочных материалов. Пропан и бутан также используются как моторное топливо и для коммунально-бытовых нужд. Уже сейчас интерес к продукции будущего завода проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

МАСШТАБЫ СТРОЙКИ ВПЕЧАТЛЯЮТ

Возведение Амурского ГПЗ началось в 2015 году с колоссальных земляных работ. В некоторых местах перепад высот между сопками составлял 60 метров. Вся территория была тщательно выровнена. Площадь основной строительной площадки завода – порядка 800 га. На этом участке можно разместить 1,1 тысячи футбольных полей. В ходе строительства предстоит залить более 430 тысяч кубометров бетона, смонтировать свыше 170 тысяч тонн металлоконструкций.

Сегодня для реализации проекта Амурского ГПЗ создана вся необходимая инфраструктура: возведены три вахтовых поселка на 25 тысяч строителей, построено 27 км автодорог, железнодорожный перегон от Транссибирской магистрали до площадки завода протяженностью 17,5 км, временный причал на реке Зее для разгрузки крупнотоннажного оборудования.

Сейчас на площадке работает свыше 60-ти подрядных организаций. Общая численность строителей – более 21 тысячи человек. Компании, управляющие строительством Амурского ГПЗ, ориентированы на использование российских кадров. При этом высока доля специалистов из числа жителей Амурской области. В основном это люди, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в крупных региональных проектах.

Инвестором и заказчиком проекта является ООО "Газпром переработка Благовещенск", а НИПИГАЗ выступает в роли генерального подрядчика и управляет строительством Амурского ГПЗ.

РАБОТА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Строительство и монтаж основных технологических объектов ведется поэтапно. В период летней навигации 2018 года доставлены 58 единиц крупнотоннажного крупногабаритного оборудования общим весом свыше 10 тысяч тонн для первых двух линий завода.

Деэтанизатор на причале реки Зея. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Колонна деэтанизатора. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Судно для деэтанизатора. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Колонна деэтанизатора. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Деметанизатор на причале реки Зея. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Колонна деметанизатора. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Колонна деметанизатора. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Крупнотоннажное оборудование. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Крупнотоннажное оборудование. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia 1 / 9

В мае 2019 года завершилась подготовка фундаментов под крупнотоннажное оборудование третьей технологической линии: установки криогенного разделения газа и тонкой очистки гелия. Самое габаритное оборудование – это деметанизатор, который предназначен для выделения метановой фракции из многокомпонентного газа Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. Вес колонны в собранном виде – 1014 тонн, высота – 87 метров, максимальный диаметр – 6 метров. В операции по установке колонны, которая прошла 17 июля, участвовал кольцевой кран грузоподъемностью 1600 тонн – один из крупнейших в мире.

Также в июне-июле 2019 года водным путем было доставлено и установлено на третьей линии другое крупнотоннажное оборудование, в том числе колонна выделения этана и колонна удаления азота. Аналогичный набор – деметанизатор и деэтанизатор, а также колонна удаления азота были установлены на первых линиях Амурского ГПЗ в 2018 году.

Всего на площадку Амурского ГПЗ в нынешнюю летнюю навигацию будет доставлена 121 единица оборудования для третьей технологической линии, его общий вес превысит 13 тысяч тонн.

На текущий момент статус реализации проекта составляет около 44%.

ШЕСТЬ ЛИНИЙ АМУРСКОГО ГПЗ

"Единый организм" завода будет состоять из шести технологических линий. На каждой из них будут располагаться сборные конструкции из лицензионного и нелицензионного оборудования. К первому виду относятся деметанизатор, деэтанизатор, установки для криогенного разделения газа и сжижения гелия. Это оборудование, как и все лицензионные установки, поставляет немецкий концерн Linde — стратегический партнер Газпрома. К нелицензионным относятся установки очистки и осушки сырьевого газа, колонны фракционирования широкой фракции легких углеводородов, дожимные компрессорные станции. Кроме того, на площадке завода будут располагаться объекты общезаводского хозяйства – товарно-сырьевая база, сливо-наливная эстакада, трубопроводы, объекты энергетики и многое другое.

Монтаж буферной емкости для хранения гелия. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Установка буферной емкости для хранения гелия. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Установка буферной емкости для хранения гелия. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Установка буферной емкости для хранения гелия. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Установка буферной емкости для хранения гелия. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Специалисты устанавливают буферную емкость для хранения гелия. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia 1 / 6

Параллельно с монтажом оборудования производственных линий ведется строительство товарно-сырьевого парка, предназначенного для хранения и транспортировки продукции. Началась сборка 20 шаровых резервуаров объемом 2400 кубометров каждый для хранения сжиженных углеводородных газов.

"Сразу после выделения метановая фракция будет транспортироваться по газопроводу "Сила Сибири" в КНР. В свою очередь, пропан, бутан, пентан-гексан будут поступать на хранение в шаровые резервуары товарно-сырьевой базы, — рассказала заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО "Газпром переработка Благовещенск" Екатерина Дмитриева. — Резервуары поставляются на площадку в виде стальных "лепестков" и прежде чем собрать шаровую конструкцию, специалисты проводят множество проверок составных частей резервуара. Затем сборку осуществляют высококвалифицированные сварщики, работники специализированной подрядной организации. Затем приезжает представитель завода-изготовителя и принимает у нас эту сборку".



Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО "Газпром переработка Благовещенск" Екатерина Дмитриева. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia

Из резервуаров товарно-сырьевой базы продукция будет поступать на наливную эстакаду и подаваться в железнодорожные цистерны для отправки заказчикам через порты Дальнего Востока. Длинная эстакада рассчитана на 98 цистерн.



Товарно-сырьевая база. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Зона отдыха в вахтовом поселке. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Зал тенниса. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Рабочие. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Работники завода. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Столовая для вахтовиков. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Столовая. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Магазин в вахтовом поселке. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Магазин для работников завода. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia Десерт в столовой. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia 1 / 9

С 2019 года "Газпром переработка Благовещенск" ведет набор эксплуатационного персонала Амурского ГПЗ. К моменту ввода в эксплуатацию в январе 2025 года на предприятии будут работать более 2,5 тысяч человек: инженеры, технологи по переработке природного газа, энергетики, технические специалисты установок, цехов, участков, мастера, электромеханики и другие производственные специалисты. Ежегодно планируется привлекать высококвалифицированных специалистов, выпускников вузов и ссузов из Амурской области, других регионов Дальнего Востока и всей России.

Свой кадровый резерв "Газпром переработка Благовещенск" формирует в том числе и благодаря проекту "Газпром-класс", который создан на базе школы №1 в Свободном. Также Амурский ГПЗ заключил договоры о целевой подготовке студентов со свободненским Техническим колледжем и Амурским государственным университетом (АмГУ).



Заместитель начальника отдела по подбору персонала ООО "Газпром переработка Благовещенск" Елена Чудакова. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia

Совсем недавно второкурсники АмГУ прошли на предприятии выездную производственную практику.

"Суть этой практики заключается в том, что студенты получают уникальный опыт работы на строительстве газоперерабатывающего завода. Будущим специалистам предоставлена возможность проследить этапы строительства, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию предприятия", — подчеркнула заместитель начальника отдела по подбору персонала ООО "Газпром переработка Благовещенск" Елена Чудакова.

Наставниками производственной практики были назначены руководители структурных подразделений. Студенты смогли перенять опыт у профессионалов на строительной площадке и ознакомиться с процессом монтажа оборудования.

КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ



Главный специалист отдела охраны окружающей среды "Газпром переработка Благовещенск" Вера Алушкина. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia

"Производственно-экологический мониторинг на площадке Амурского ГПЗ и на границе ближайшей жилой застройки начался с первых дней стройки. Отбором и исследованием полученных проб занимаются сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу, — рассказала главный специалист отдела охраны окружающей среды "Газпром переработка Благовещенск" Вера Алушкина. — Проведенные исследования подтверждают, что при реализации проекта строго соблюдаются экологические требования".

Для постоянного экологического мониторинга организованы пункты наблюдений за состоянием окружающей среды в районе строящихся объектов Амурского ГПЗ. Специалисты отбирают пробы воздуха, осадков, поверхностных вод, донных отложений, и почвы. Кроме того, в рамках производственно-экологического мониторинга была создана сеть наблюдательных постов вокруг объектов стройки и на границах близлежащих населенных пунктов.

Проектные решения Амурского ГПЗ основаны на требованиях не только российских, но и международных экологических стандартов. Предусмотрен непрерывный автоматический контроль за выбросами. Также на территории Амурского ГПЗ будет находиться установка стационарного контроля загазованности атмосферного воздуха. В дополнение к стационарному по предприятию будет перемещаться передвижной экоаналитический комплекс, который будет регулярно выезжать по заданным маршрутам и выполнять замеры.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Амурский ГПЗ — один из ключевых объектов Восточной газовой программы "Газпрома", приоритетом которой является газификация Восточной Сибири и Дальнего Востока. Переход на экологичный природный газ послужит мощным импульсом для развития регионов. Значимость газоперерабатывающего предприятия для Амурской области сложно переоценить. В городе Свободном создается мощный газоперерабатывающий и газохимический кластер, на базе передовых технологий постепенно формируются длинные цепочки добавленной стоимости — от первичной переработки газа до выпуска конечной продукции. Амурский ГПЗ станет крупнейшим промышленным предприятием не только Амурской области, но всего Дальнего Востока России. Масштабное производство повлечет за собой поступление налоговых отчислений в казну региона, создаст новые рабочие места.

Для сотрудников компании "Газпром переработка Благовещенск" ведется строительство жилья и социальных объектов. В настоящее время в центре города Свободного уже возведен многоквартирный дом, в августе текущего года будет сдан второй. Кроме того, в северной части города реализуется проект строительства жилого микрорайона на 42 пятиэтажных дома и 36 таунхаусов, всего 1688 квартир, в которых будут жить порядка 5 тысяч человек. Там же появятся новая школа и детский сад с бассейном, поликлиника, спортивные и культурные учреждения.

Кроме этого, проект позволяет региону участвовать в благотворительных программах Газпрома. Так, в Тынде по программе "Газпром — детям" строится физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем, залом для мини-футбола, баскетбола, волейбола, большого тенниса и других видов спорта. Благодаря "Газпрому" в городе Свободном уже действует новый спорткомплекс с бассейном, завершается строительство храма.

7.08.2019