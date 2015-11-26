Общественный туалет на главной набережной Владивостока закрылся из-за порыва канализации

Прорыв устранен, уборная скоро заработает, заявили в мэрии
Общество 20:27
Туалет. Фото: ИА PrimaMedia

Услуги открытого в этом году по федеральной программе общественный туалет на набережной Спортивной гавани Владивостока оказались в эти дни недоступны для горожан и гостей столицы Дальнего Востока. На это досадное обстоятельство обратили внимание местные СМИ, сообщает ИА PrimaMedia.

Накануне в вечернее время горожане провели солнечный день на главной набережной столицы Дальнего Востока. Однако общественный туалет, как пишет "ВостокМедиа", они посетить не смогли. И это огорчило некоторых отдыхающих.

Как сообщили агентству в пресс-службе администрации Владивостока, туалет на набережной Спортивной гавани закрыт из-за порыва канализации. И накануне представители коммунальной службы его устраняли. В итоге, они закончили все необходимые работы, и в ближайшее время общественный туалет снова откроет свои двери для жителей и гостей приморской столицы.

"Дело в том, что на набережной проходит плановый профилактический ремонт ТП-34, в этом районе не было света. По информации ВПЭС, работы окончены, электроснабжение восстановлено, туалет должен открыться в ближайшее время", — рассказали "ВостокМедиа" в пресс-службе администрации Владивостока.

Добавим, что большой общественный туалет на набережной Спортивной гавани Владивостока, за благоустройство которого горожане голосовали в день прошлогодних выборов президента, открылся в майские праздники. На его обустройство ушло порядка 12 млн рублей. За короткое время эксплуатации в помещении образовалась трещина, которую пришлось ликвидировать в кротчайшие сроки.

Как писало ИА PrimaMedia, тема неудовлетворительного состояния туалета на днях звучала также на заседании муниципальной комиссии по городской среде.

В частности, представители партии "Единая Россия" отметили внешний вид совсем свежего объекта вызывает нарекания со стороны жителей. Обоснованность критики подтвердил и рейд активистов партпроекта "Городская среда" на этот объект. Партийцы направили информацию о выявленных нарушениях в администрацию Владивостока, однако до сих пор подрядная организация к их устранению не приступила. Представители городского управления градостроительства и архитектуры сообщили, что эта работа будет проведена до следующего заседания комиссии, а результаты представлены на суд общественности.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Многомиллионный туалет на набережной Владивостока трещит по швам (ФОТО)

Общественный туалет за 12 млн рублей распахнет двери во Владивостоке к майским праздникам

Долгожданный туалет за 12 млн рублей открылся во Владивостоке

Написать автору
благоустройство

Во Владивостоке определили, какие территории могут быть отремонтированы

16:10

По губернаторской программе во Владивостоке отремонтировали 101 двор

6 августа, 11:39
Амурский ГПЗ: как строят один из крупнейших в мире заводов по переработке газа
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia