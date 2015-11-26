Общественный туалет на главной набережной Владивостока закрылся из-за порыва канализации

Прорыв устранен, уборная скоро заработает, заявили в мэрии

Туалет. Фото: ИА PrimaMedia

Услуги открытого в этом году по федеральной программе общественный туалет на набережной Спортивной гавани Владивостока оказались в эти дни недоступны для горожан и гостей столицы Дальнего Востока. На это досадное обстоятельство обратили внимание местные СМИ, сообщает ИА PrimaMedia.

Накануне в вечернее время горожане провели солнечный день на главной набережной столицы Дальнего Востока. Однако общественный туалет, как пишет "ВостокМедиа", они посетить не смогли. И это огорчило некоторых отдыхающих.

Как сообщили агентству в пресс-службе администрации Владивостока, туалет на набережной Спортивной гавани закрыт из-за порыва канализации. И накануне представители коммунальной службы его устраняли. В итоге, они закончили все необходимые работы, и в ближайшее время общественный туалет снова откроет свои двери для жителей и гостей приморской столицы.

"Дело в том, что на набережной проходит плановый профилактический ремонт ТП-34, в этом районе не было света. По информации ВПЭС, работы окончены, электроснабжение восстановлено, туалет должен открыться в ближайшее время", — рассказали "ВостокМедиа" в пресс-службе администрации Владивостока.

Добавим, что большой общественный туалет на набережной Спортивной гавани Владивостока, за благоустройство которого горожане голосовали в день прошлогодних выборов президента, открылся в майские праздники. На его обустройство ушло порядка 12 млн рублей. За короткое время эксплуатации в помещении образовалась трещина, которую пришлось ликвидировать в кротчайшие сроки.

Как писало ИА PrimaMedia, тема неудовлетворительного состояния туалета на днях звучала также на заседании муниципальной комиссии по городской среде.

В частности, представители партии "Единая Россия" отметили внешний вид совсем свежего объекта вызывает нарекания со стороны жителей. Обоснованность критики подтвердил и рейд активистов партпроекта "Городская среда" на этот объект. Партийцы направили информацию о выявленных нарушениях в администрацию Владивостока, однако до сих пор подрядная организация к их устранению не приступила. Представители городского управления градостроительства и архитектуры сообщили, что эта работа будет проведена до следующего заседания комиссии, а результаты представлены на суд общественности.