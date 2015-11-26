"Заливает всех": где сильнее всего сейчас бушует мощный тайфун "Франциско"

Метеорологи подробно рассказывают о мощном тайфуне
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"Заливает всех": где сильнее всего сейчас бушует мощный тайфун "Франциско". Фото: pixabay.com

Мощный тайфун "Франциско" зашел на территорию Приморского края, уже сейчас идут сильные дожди. 8 августа во второй половине дня на юге края местами с прояснением. Пройдут дожди различной интенсивности, на юге края сильные. Местами пройдут 8 августа ночью и днем в крае ожидается пасмурная погода, во второй половине дня на юге края местами с прояснением. Пройдут дожди различной интенсивности, на юге края сильные. Местами пройдут тропические ливни и грозы.

На побережье ожидается усиление северо-восточного ветра до 12-17 м/с, на юго-востоке местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью от +15 °С на востоке края и до +25 °С на западе края. На побережье края, в открытых водах появятся волны от 1 до -2.5 метров.

Днем начнет происходить вторжение холодного воздуха из Охотского моря, поэтому на севере края и на востоке края похолодает. Здесь температура воздуха составит всего от +17 °С до +25 °С. На юге края, в том числе и во Владивостоке, а также на западе края и местами в центральных районах еще сохранится жаркая и душная погода. В этих районах температура воздуха составит +26 °С +33 °С.

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дождь, ливень

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