Подростка укусила змея на острове Рейнеке

Спасатели эвакуировали ребенка и доставили в больницу

Змея. Фото: ИА PrimaMedia

Спасатели эвакуировали с острова Рейнеке во Владивостоке подростка, которого укусила. Сейчас он находится в больница, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Информация о том, что 16-летнему подростку, пострадавшему от укуса змеи в труднодоступном месте на острове Рейнеке необходима помощь, поступила к спасателям в среду, 7 августа.

Спасатели овместно с медицинскими работниками провели транспортную эвакуацию жителя Хабаровска, который незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение Владивостока.

К проведению спасательных работ привлекались три человека личного состава и одна единица техники.