Суперфинал РДС-Восток не будет легким для спортсменов

За победу в соревновании сразятся два десятка спортсменов со всего Дальнего Востока (ФОТО, ВИДЕО)

Суперфинал РДС-Восток состоится на Приморском кольце 31 августа. Фото: предоставлено организаторами

До завершения юбилейного сезона Российской дрифт-серии на Дальнем Востоке осталось одно соревнование, и оно, по словам организаторов, не будет простым. 31 августа, в последний день лета на "Приморском кольце" состоится пятый этап РДС-Восток. За победу в соревновании сразятся два десятка спортсменов из Владивостока, Артема, Находки, Дальнегорска, Хабаровска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского. Пилотов ждет новая конфигурация трассы, а зрителей – одно из самых захватывающих сражений года, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В соревновании примут участие более двух десятков дальневосточных гонщиков. Фото: предоставлено организаторами Соревнования не станут лёгкой прогулкой. Фото: предоставлено организаторами В сезоне 2019 изменилась и система судейства. Фото: предоставлено организаторами В финале конфигурацию трассы предложат организаторы. Фото: предоставлено организаторами 1 / 4

Юбилейный сезон РДС-Восток преподнес много сюрпризов, как пилотам, так и зрителям. В этом сезоне появились яркие новые имена (чего только стоит дебют самого молодого дрифтера России Дениса Сорокопуда), а новички прошлых сезонов выросли настолько, что претендуют уже на первые строчки личного зачета в сезоне. Изменилась и система судейства – она теперь проходит по американской схеме и включает три разные оценки от трех судей – стиля, траектории и угла проезда. "Не сбавлять темп" — видимо под таким девизом организаторы готовятся к соревнованиям.

Как рассказал Дмитрий Семенюк, конфигурация трассы – один из важнейших элементов соревнования, будет изменена. Напомним, в июле спортсмены сами придумали траекторию, по которой ехали в соревнованиях. Эксперимент был признан удачным, но в финале конфигурацию трассы предложат организаторы.

"Особенность трассы в том, что она будет длинная и уходить на середину паддока – такого мы еще не делали, — рассказал руководитель гонки,Дмитрий Семенюк. — Часть конфигурации будет похожа на конфигурацию трассы D1 этого сезона, но мы ее сделаем поинтереснее – с большим количеством перекладок. Вырастут скорости, будет еще больше дыма и больше зрелищности".

В этом сезоне дебютировал самый молодой дрифтер России Денис Сорокопуд. Фото: предоставлено организаторами Купить билеты на суперфинал РДС-Восток можно онлайн. Фото: предоставлено организаторами Соревнованием 31 августа спортсмены закроют гоночный сезон РДС-Восток этого года. Фото: предоставлено организаторами В день соревнования льготные категории граждан могут приобрести билет со скидкой 50%. Фото: предоставлено организаторами Сезон 2019 юбилейный для Российской дрифт-серии. Фото: предоставлено организаторами 1 / 5

Купить билеты на суперфинал РДС-Восток жители Владивостока и других дальневосточных городов могут онлайн, а также в кассах Дальпартер. Пенсионеры, инвалиды, ветераны военных действий, многодетные семьи и студенты смогут в день мероприятия приобрести билеты за 500 рублей (один билет по одному удостоверению).