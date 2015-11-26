Суперфинал РДС-Восток не будет легким для спортсменов

За победу в соревновании сразятся два десятка спортсменов со всего Дальнего Востока (ФОТО, ВИДЕО)
Спорт 10:04
Суперфинал РДС-Восток состоится на Приморском кольце 31 августа. Фото: предоставлено организаторами

До завершения юбилейного сезона Российской дрифт-серии на Дальнем Востоке осталось одно соревнование, и оно, по словам организаторов, не будет простым. 31 августа, в последний день лета на "Приморском кольце" состоится пятый этап РДС-Восток. За победу в соревновании сразятся два десятка спортсменов из Владивостока, Артема, Находки, Дальнегорска, Хабаровска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского. Пилотов ждет новая конфигурация трассы, а зрителей – одно из самых захватывающих сражений года, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

1 / 4

Юбилейный сезон РДС-Восток преподнес много сюрпризов, как пилотам, так и зрителям. В этом сезоне появились яркие новые имена (чего только стоит дебют самого молодого дрифтера России Дениса Сорокопуда), а новички прошлых сезонов выросли настолько, что претендуют уже на первые строчки личного зачета в сезоне. Изменилась и система судейства – она теперь проходит по американской схеме и включает три разные оценки от трех судей – стиля, траектории и угла проезда. "Не сбавлять темп" — видимо под таким девизом организаторы готовятся к соревнованиям.

Как рассказал Дмитрий Семенюк, конфигурация трассы – один из важнейших элементов соревнования, будет изменена. Напомним, в июле спортсмены сами придумали траекторию, по которой ехали в соревнованиях. Эксперимент был признан удачным, но в финале конфигурацию трассы предложат организаторы.

"Особенность трассы в том, что она будет длинная и уходить на середину паддока – такого мы еще не делали, — рассказал руководитель гонки,Дмитрий Семенюк. — Часть конфигурации будет похожа на конфигурацию трассы D1 этого сезона, но мы ее сделаем поинтереснее – с большим количеством перекладок. Вырастут скорости, будет еще больше дыма и больше зрелищности".

1 / 5

Купить билеты на суперфинал РДС-Восток жители Владивостока и других дальневосточных городов могут онлайн, а также в кассах Дальпартер. Пенсионеры, инвалиды, ветераны военных действий, многодетные семьи и студенты смогут в день мероприятия приобрести билеты за 500 рублей (один билет по одному удостоверению).

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Чемпионы мирового дрифта приедут на Asia Pacific DC Primring GP в Приморье

Приморская дрифт-битва: дым из-под колес, рев мотора, ликующие зрители

Гонщики РДС-Восток впервые сами придумали трассу для соревнований на "Примринге"

Написать автору
дрифт

Гонщики устроили дрифт-заезды на "Змеинке" во Владивостоке

5 августа, 15:38

Без приставки D1: главная дрифт-битва в Приморье переходит на новый уровень

2 августа, 09:46
Амурский ГПЗ: как строят один из крупнейших в мире заводов по переработке газа
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia