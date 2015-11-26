Сначала подрядчики отремонтируют тротуары, а после этого приступят к поднятию на уровень люков на проезжей части и уложат новый асфальт

Во Владивостоке начался ремонт на улице Фонтанной. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Подрядчики приступили к ремонту дороги на улице Фонтанной во Владивостоке. Сначала они отремонтируют тротуары, а после этого приступят к поднятию на уровень люков инженерных коммуникаций на проезжей части и уложат новый асфальт. Работы проведут на участке улицы Фонтанной от Уборевича до Алеутской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Ремонт данного участка дороги проводится по заказу городских властей. Средства выделила администрация Приморского края в рамках полученных субсидий на ремонт и реконструкцию социальных объектов региона. Часть этих средств направили на приведение в порядок улично-дорожной сети Владивостока.



Во Владивостоке начался ремонт на улице Фонтанной. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

"Работы на улице Фонтанной начались с демонтажа бортовых камней и покрытия тротуаров. После того как основные работы завершат на пешеходных зонах, строители приступят к ремонту дорожного полотна", — рассказали в управлении дорог и благоустройства мэрии.

Напомним, что на днях ремонт дорог также начался на улицах Капитана Шефнера, Маковского и Уборевича. Благодаря выделенным средствам в городе отремонтируют также участки дорог на Снеговой, Океанском проспекте и некоторым другим.

Администрация города Владивостока просит автомобилистов быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы. Возможны временные ограничения движения и запрет парковки.