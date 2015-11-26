Доля безналичных расчетов составила почти 50% от общих расходов россиян

Касса. Фото: ИА PrimaMedia

Сбербанк и Эвотор (входит в экосистему Сбербанка) проанализировали, как малый бизнес внедряет безналичные платежи и оказалось, что более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи, сообщает пресс-служба банка.

В недавнем исследовании проекта "СберДанные" (инициатива банка по обработке и анализу больших данных") приводятся цифры по итогам I квартала 2019 года. Они показывают, что доля безналичных расчетов в России составила 49,4% от общих расходов граждан. Это на 5,2 п. п. выше показателя за тот же период прошлого года. При этом рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с первым кварталом 2018 года зафиксирован во всех регионах России. В лидерах — Чукотский автономный округ, Белгородская область (+8,1 п. п. в обоих регионах) и Республика Хакасия (+7,7 п. п.).

Среди 300 самых крупных по численности населения городов первыми по доле безналичных платежей стали Петрозаводск с показателем 60,1% и Сыктывкар с 59,4%, сообщили аналитики "СберДанных".

Инфраструктурой для безналичных платежей насыщаются и большие, и малые города. Рост популярности безналичных платежей побуждает подключать эквайринг даже микробизнес. Сегодня 73% смарт-терминалов из 500 тысяч устройств экосистемы Эвотора принимают оплату по картам. Для сравнения, год назад таких устройств было 66%, а в 2017-м — всего 57%.

"Почти 38% всех чеков, которые проходят через смарт-терминалы "Эвотор", оплачиваются по карте. Большинство предпринимателей понимают, что прием безналичной оплаты расширяет аудиторию клиентов и увеличивает выручку. При этом покупатели в среднем тратят по карте больше, чем при оплате наличными. По нашим данным, средний чек торговой точки после подключения эквайринга растет на 30%", — отмечает директор по маркетингу Эвотора Сергей Андрияшкин.

По данным проекта "СберДанные", в I квартале текущего года наиболее высокий рост доли платежей картой был отмечен в категории "рестораны и бары" (68% расходов + 6 п. п. по сравнению с I кварталом 2018 года).

Доля безналичной оплаты продолжает расти и по всем остальным направлениям. Заметно прибавилось платежей картами в категории "электроника", где показатель за год подскочил на 19 п. п. до 67%. На третьем месте — сегмент "гостиницы и отели" с "безналичной" долей 64%, на четвертом — "одежда" (63%), на пятом месте с долей 62% — сразу две категории — "гипермаркеты" и "кафе и столовые".