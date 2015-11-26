Тайфун "Франциско" оставил последствия в городском хозяйстве

"Уже традиция": известная улица едва не ушла под воду. Фото: instagram

Тайфун "Франциско" нагрянул на Владивосток вечером в среду, 7 августа. Проливной дождь создал несколько аварийных ситуаций на дорогах и подтопил некоторые улицы, сообщает ИА PrimaMedia.

Снимками первых последствий ливня поделились жители Владивостока в социальной сети Instagram. Под водой оказалась улица Космонавтов, а припаркованные на ней автомобили наполовину затопило. А на Фадеева упало дерево прямо на машину.

Из-за ливня размыло недавно отремонтированную пешеходную дорожку на улице Спиридонова. Бордюрный камень не выдержал потока воды и начал "отходить" от тротуара. "Поплыла" и новая лестница между Добровольского 11 и 13 (р-он Тихой).

Напомним, что основной удар тайфуна должен прийтись на четверг, 8 июля. Сильные дожди будут сопровождаться шквалистым ветром и грозами. Интенсивные дожди могут вызвать подтопления низких мест и отдельных участков дорог. Жителям Приморья стоит воздержаться от дальних поездок.