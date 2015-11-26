Артем Российченко: Сахалин.онлайн - современный подход в решении проблем островитян

Руководитель проекта "Сахалин.Онлайн" рассказал о работе сервиса быстрой помощи

Артем Российченко, руководитель проекты "Сахалин.онлайн". Фото: с сайта конкурса "Лидеры России"

В Сахалинской области уже многие знают о сервисе, который решает проблемы. Популярность "Сахалин.Онлайн" растет, и разработчики постоянно вводят новые функции, увеличивают количество тематик для обращений. О том, как развивается проект, для чего он создавался и какие результаты уже приносит, в интервью корр. ИА SakhalinMedia рассказал его руководитель Артем Российченко.

– Добрый день, Артем, расскажите, в чем заключается главная задача проекта "Сахалин.Онлайн"?

– Главная задача – создать для сахалинцев и курильчан современный удобный сервис для сбора и оперативного решения проблем, с которыми мы сталкиваемся в своем доме, во дворе или на улице. Система позволяет любому человеку сообщить о проблеме в удобном онлайн формате, не тратя время на бюрократические процедуры. Сегодня у нас 87 тематик в 11 категориях, в частности: мусор, ЖКХ, дворы, дороги, социальное обслуживание, образование, занятость, пожарная безопасность и так далее.

­– Как пришла идея создать такой проект?

– С начала года в нашем регионе по поручению главы области Валерия Лимаренко формируется новая культура работы с жителями. Она направлена на сотрудничество в решении проблем и развитии региона. Например, в рамках этой работы с 1 апреля действует горячая линия 1-300 по вопросам здравоохранения. Одним из таких инструментов стала и система "Сахалин.онлайн", запущенная 29 мая. Задача пользователей сайта – давать нам своевременную обратную связь, а наша – организовывать и выполнять необходимые работы.

– Что нужно сделать, чтобы мою проблему решили через "Сахалин.Онлайн"?

– Воспользоваться порталом очень просто. Первым делом следует зайти на официальный сайт проекта "Сахалин.онлайн" или скачать мобильное приложение для Android или для iOS. Затем нужно зарегистрироваться в системе с помощью номера телефона, электронной почты, социальных сетей или портала "Госуслуги". После необходимо выбрать тематику, кратко описать волнующую проблему и при желании прикрепить фотографию.

– Как работает механизм решения проблем в этом проекте? К примеру, человек сообщил о проблеме, но что происходит дальше? Кто принимает эту жалобу, куда она идет, как осуществляется внутренний контроль исполнения?

– Житель выбирает тематику и географию своего сообщения. Далее система, основываясь на введенных пользователем данных, отправляет проблему исполнителю. Исполнитель проверяет, подтверждает, что сообщение о проблеме пришло по адресу и принимает его в работу. По ходу решения заявителю приходят уведомления о том, на какой стадии находится исполнение запроса. Целевой срок решения проблемы – не более 10 дней. Не позднее этого срока ответственное лицо должно направить ответ.

В решении проблем жителей помимо региональных органов власти задействованы и городские, и представители власти муниципальной. Мы уже обнаружили, что необходимо отладить механизм и качество работы отдельных звеньев, в частности, некоторых управляющих компаний.

Также введен контроль качества работы исполнителей, которые осуществляют отработку проблем. Во-первых, жители могут по пятибалльной шкале оценить отработку каждого сообщения и не согласиться, если, по их мнению, проблема не решена. И мы очень просим людей ставить оценки, эта объективная обратная связь для нас важна. Счет уже идет на тысячи сообщений, поэтому именно реакции пользователей помогают нам вовремя узнать и внести коррективы, если что-то пошло не так. Во-вторых, мы создали контрольную группу в правительстве по мониторингу спорных ситуаций.

– А если срок решения больше 10 дней, такие сообщения вы не рассматриваете?

– Бывает, что к нам обращаются с вопросами о капитальном ремонте двора или установке детской площадки. Такие проблемы нельзя решить за 10 дней и формально они находятся вне компетенции сервиса. В таких случаях исполнитель может дать жителю справочную информацию о сроках или условиях решения проблемы, например, о проведении общего собрания собственников.

Если с проблемой жители обращаются часто, и тематика пока не предусмотрена на сайте, то мы прорабатываем вопрос с ответственными лицами и стараемся по возможности добавить новую рубрику. Например, совместно с АО "Управлением по обращению с отходами" в июне мы добавили раздел "Несанкционированная свалка" со сроком решения до 30 дней – у жителей появилась возможность отправить нам фотографии и координаты мест, где незаконно складируют мусор. Благодаря таким сообщениям уже ликвидированы 11 свалок.

Некоторые тематики мы никогда не сможем добавить на сайт, но правительство региона все равно принимает необходимые решения, если видит, что тема важна для людей. Например, в июле благодаря сообщениям наших пользователей и заявкам муниципалитетов были выделены дополнительные средства для установки на территории Сахалинской области 102 детских площадок. Они появятся в разных районах до конца 2019 года.



Главная страница портала "Сахалин.онлайн". Фото: скриншот главной страницы сайта https://сахалин.онлайн/

– Как относятся исполнители к этому проекту, помогает это их работе или, наоборот, больше жалоб – больше проблем?

– По-разному относятся. Многие действительно считают "Сахалин.Онлайн" необходимым инструментом для обратной связи с жителями, позволяющим решать проблемы оперативно, не доводя до письменных жалоб, штрафов и жилищной инспекции. Мы напрямую работаем с управляющими компаниями, которые действительно хотят сотрудничать со своими жильцами. Но, к сожалению, есть компании, которые пока не готовы оперативно реагировать на жалобы жителей.

– Если житель написал жалобу в "Сахалин.Онлайн", а она касается управляющей компании, которая с вами не работает, то вы отвечаете ему: "Пишите официальное заявление"?

– Нет. Если мы не имеем связи с управляющей компанией, то жалоба попадет на уровень выше – в администрацию района, в департамент городского хозяйства. И эта проблема уже будет на контроле их ведомства. Проблема в любом случае будет донесена до тех, кто может ее решить.

– Вы недавно привлекли волонтеров для проверки выполнения работ. Успешно?

– Да, за несколько дней откликнулись 30 человек практически из всех районов области. Эти люди будут проверять выполнение работ, а также тестировать наш сайт и приложение. Очень вдохновляет, что у нас много неравнодушных, активных людей, готовых помогать в решении проблем своих земляков.

– Успел ли портал показать эффективность за время работы?

– Я думаю, да. В системе "Сахалин.Онлайн" уже зарегистрировались более двух тысяч пользователей, всего поступило более 1000 сообщений о проблемах в районах, из них решены около 600, а примерно 200 обращений сейчас находятся в работе.

– Какой срок жизни этого проекта, что с ним будет дальше?

– Современное общество требует современных подходов к решению проблем. Поэтому проект "Сахалин.Онлайн" хоть и находится в начале пути, но точно является долгосрочным. Мы работаем над улучшением платформы, расширяем тематики, добавляем новые сервисы. В ближайших планах – открыть вкладку, в которой бы размещались культурные и общественные мероприятия области, что-то вроде актуальной афиши. Расширяем и перечень полезных данных во вкладке "Справочник сахалинца". Недавно открыли сервис "Предложения", где жители могут познакомиться с проектами благоустройства, оценить их, а также оправить свои идеи и поправки. Сейчас там можно обсудить концепции линейного велопарка Южно-Сахалинске, благоустройства набережной в Невельске, дворов и площади в Александровске-Сахалинском, площадки для выгула собак в Южном. Мы бы хотели, чтобы все значимые проекты заранее обсуждались с жителями. Чтобы сахалинцы и курильчане активно участвовали в жизни своего города или села, предлагали собственные инициативы по благоустройству и помогали сделать нашу область более комфортной для жизни.