Онлайн-продажи SIM-карт Tele2 выросли на треть

Лидером по количеству SIM-карт, заказанных онлайн, ожидаемо стал столичный регион
Общество 14:48

Tele2

Tele2. Фото: предоставлено Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 подводит итоги работы сегмента электронной коммерции в первом полугодии 2019 года. Оператор отмечает все большую популярность цифровых способов подключения новых абонентов: рост продаж SIM-карт онлайн составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Tele2 продолжает активно развивать направление электронной коммерции. Лидером по количеству SIM-карт, заказанных онлайн, ожидаемо стал столичный регион. Это легко объясняется долей проникновения интернета и высокой концентрацией опытных интернет-покупателей в Москве. Второе место занял Санкт-Петербург. В пятерку регионов-лидеров вошли Воронеж, Челябинск и Красноярск.

Оператор проанализировал, в каких регионах быстрее растет популярность цифровых подключений. Наибольшую динамику прироста продаж SIM-карт в первом полугодии 2019 года – 108% – показала Псковская область. Вторым регионом списка с 99% прироста стал Тамбов. Третью строчку рейтинга делят Омск и Тула – в этих регионах продажи увеличились на 78%. На четвертом месте расположился Санкт-Петербург с результатом в 77%. Пятую строчку занимает Ростов-на-Дону – в этом регионе электронные продажи выросли на 67% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Аналогичный показатель в Москве равен 48%.

При заказе SIM-карты большинство абонентов Tele2 выбирает тарифные планы "Мой онлайн" и "Мой разговор": им отдают предпочтение 44% онлайн-покупателей. Получить свой заказ клиенты могут в любой из более 4,2 тысячи точек продаж по всей стране или с помощью курьерской доставки в 125 населенных пунктах.

По итогам первого полугодия 2019 года Tele2 снова отметила рост популярности смартфона как основного устройства для онлайн-шопинга. За год доля клиентов, которые оформили заказ на подключение к услугам оператора с мобильного устройства, выросла до 34%.

Самыми активными онлайн-покупателями стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 39% посетителей сайта Tele2. Следом идут возрастные группы 35-44 года и 45-54 года (26% и 13% трафика соответственно). При этом аудитория 18-24 лет расположилась на четвертом месте рейтинга с отрывом всего на 1% – на них пришлось 12% трафика. Доли мужчин и женщин в числе цифровых клиентов Tele2 практически равны: 54% и 46% соответственно.

"Мы развиваем бизнес в русле единой коммуникационной платформы "Другие правила", и сегмент электронной коммерции не исключение. В приоритете стратегии продаж и клиентского сервиса Tele2 – бесшовные и непрерывные коммуникации с абонентами, что повышает роль цифровых точек контакта. Все больше пользователей выбирают для подключения к нашим услугам интерфейсы самообслуживания, поэтому Tele2 технологически совершенствует и автоматизирует процессы. Сосредоточиться на этом нам позволяют сильный бренд и уникальные продукты, которые способствуют росту онлайн-продаж", — заявил директор по электронной коммерции Tele2 Михаил Голубев.

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