Тельцы-наставники, проекты Весов и напряжение Рыб: гороскоп для каждого на 9 августа

Астрологи рассказали, чего ждать от завтрашнего дня

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, полностью сосредоточьтесь на задуманном, а если необходимо — привлеките к своим проектам дополнительные ресурсы в виде помощи окружающих. Вероятно участие в каком-то коллективном мероприятии, где вы получите информацию, над которой стоит подумать.

Многие ТЕЛЬЦЫ выступят в роли наставников или экспертов. Особенно удачно сегодня проходят мероприятия, связанные с улучшением внешнего вида. Вечер, проведенный вне дома, обещает массу разнообразных впечатлений.

У БЛИЗНЕЦОВ устанавливаются дружеские связи с "сильными мира сего". Хорошо делать крупные покупки, благоустраивать жилище. Один из главных принципов этого периода — не сидеть сложа руки.

РАКОВ могут беспокоить отношения с партнерами. Чтобы ваше общение перешло на новый уровень, изучайте все возможное по интересующей вас теме. Все перемены начнутся с вас.

ЛЬВАМ необходимо научиться быстро ориентироваться в обстоятельствах, иначе самые обычные дела могут восприниматься как наказание. Происходящее в профессиональной сфере имеет оттенок соревнования. Следите за своими словами: пожелания, высказанные вслух в этот день, могут быстро стать реальностью.

Для ДЕВ это день общения с природными стихиями: откройтесь процессам, происходящим в природе, и они наполнят вас силой. И учтите, что все события этого периода – это своеобразные знаки судьбы, которые вам предстоит принять к сведению.

ВЕСЫ получат поддержку от своих друзей и покровителей. Звезды советуют как можно скорее завершить старые проекты и взяться за исследование новых, доселе неизвестных вам областей. Это время различных начинаний, которые требуют смелости и решительности.

СКОРПИОНАМ рекомендуются активные силовые практики и закаливающие процедуры. Случайный разговор или печатная информация откроют доступ к давно интересующей вас стороне жизни. Многих ждут романтические знакомства.

СТРЕЛЬЦЫ почувствуют повышенное внимание окружающих к своей персоне. Удачно проходит общение с людьми, наделенными властью. Лучше побыстрее определить фронт работ и заняться им вплотную: энергии много, и будет жаль, если она уйдет на пустяки.

КОЗЕРОГАМ сейчас можно легко отказаться от привычек, которые ухудшают их самочувствие. Высыпайтесь, не переедайте на ночь. И подумайте о том, чтобы начать регулярно двигаться: это могут быть йога, танцы, походы в тренажерный зал.

ВОДОЛЕИ, с присущим им психологическим чутьем, способны найти сегодня общий язык с кем угодно. Многие получат перспективные предложения, но нарушить сложившийся порядок вещей решатся только самые отъявленные авантюристы.

Напряженная ситуация на работе потребует от РЫБ мужества и терпения. При этом стоит помнить, что обиды, нанесенные в такой день, забываются с трудом. На завтрашний день хорошо запланировать поход на концерт или в театр, благоприятно общение с родными.