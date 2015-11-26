"Даже не извинились": горожане об известном кафе в центре, куда лучше не идти

Гости заведения, как они рассказали, были вынуждены искать другое место

"Кинут в праздник": горожане рассказали о известном кафе, в которое лучше не идти. Фото: pixabay.com

О неприятном опыте посещения известного в городе кафе в районе ул. Лейтенанта Шмидта рассказали в социальной сети Instagram в одном из интернет-пабликов. Администратор заведения заверила будущих гостей в том, что для них будет играть диджей, которого гости так и не дождались, сообщает ИА PrimaMedia. По их мнению, туда лучше не идти, ведь как рассказал автор объявления, их фактически "кинули" в праздничный день.

Празднование юбилея запланировали жители Владивостока. Столик в пабе они забронировали ещё за три недели до торжества. При бронировании будущие клиенты уточнили, планируется ли какая-нибудь развлекательная программа — важным критерием выбора заведения были не только интерьер и еда, но и музыкальное сопровождение. Администратор заведения сообщила: будет диджей. Да ещё и денег не возьмёт за заказ песен.

Когда гости пришли в назначенный день, оказалось, что музыкального сопровождения не будет. Клиентов об этом никто заранее не предупредил, а за случившееся недоразумение никто даже не извинился.

"Такое ощущение было, что они просто хотели, чтобы мы поскорее ушли, так как в пабе мы были одни", — сокрушается гостья.

Недовольным посетителям пришлось искать новое место для проведения праздника.