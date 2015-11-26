В Приморье запустили семенной завод

Открытие предприятия позволит увеличить урожайность и экспорт приморской сои
Общество 16:47
Зерно. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Запуск семенного завода по производству сильных семян по технологии Леонида Фадеева состоялся в селе Покровка в четверг, 8 августа. Открытие предприятия позволит увеличить урожайность и экспорт приморской сои, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Современный семенной завод предназначен для пофракционной доработки семян любых сельскохозяйственных культур – от мелкосемянных до самых крупных. В основном здесь будут доработаны семена сои.

"Мощности завода дают возможность производить первичную очистку семян производительностью до 59 тонн в час. На оборудовании калибруют семена на 4-8 фракций. Разделение по удельному весу позволяет получить здоровые сильные семена", – сказали специалисты предприятия.

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрей Бронц подчеркнул, что современные технологии позволят значительно увеличить урожайность сои.

"Наша цель – увеличить к 2025 году урожайность сои до 25 центнеров с гектара. Сильные семена дают сильные растения, способные реализовать весь генетический потенциал сорта", – добавил директор департамента.

Открытие завода состоялось в рамках первой Дальневосточной аграрной конференции. В ней приняли участие специалисты из России, Украины, Великобритании и Китая. Они обсудили инновационные пути получения высоких урожаев сои. Мероприятие прошло в рамках государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края".

Отметим, что приморская соя является одной из основных экспортируемых культур. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморья – ключевое направление национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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завод, предприятие

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