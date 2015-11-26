В Приморье участились случаи взимания денег за бесплатную медпомощь

Жителям края напоминают, что они не должны платить за оказание экстренной и неотложной помощи, если у них есть полис и паспорт

Врач. Фото: ИА PrimaMedia

Случаи взимания денежных средств с граждан, обратившихся за медицинской помощью в приемное отделение медицинских организаций стационарного типа, участились в Приморье. В связи с этим жителям Приморского края напоминают, что они не должны платить за оказание экстренной и неотложной помощи, сообщает ИА PrimaMedia.

Обращаем Ваше внимание на то, что в нерабочие часы и дни поликлиники оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме при самостоятельном обращении гражданина в медицинскую организацию осуществляется бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования и паспорта.

Если Ваше состояние не квалифицируется врачом как неотложное, он обязан направить Вас в медицинскую организацию, выбранную Вами для оказания первичной медико-санитарной помощи, попросту в поликлинику.

При этом консультация врача и необходимые для установления диагноза и состояния обследования выполняются бесплатно.

В случае возникновения любых проблем, связанных с оказанием медицинской помощи, Вам следует сразу обратиться к специалистам СМО "Восточно-страховой альянс"

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