В Приморье участились случаи взимания денег за бесплатную медпомощь

Случаи взимания денежных средств с граждан, обратившихся за медицинской помощью в приемное отделение медицинских организаций стационарного типа, участились в Приморье. В связи с этим жителям Приморского края напоминают, что они не должны платить за оказание экстренной и неотложной помощи, сообщает ИА PrimaMedia.
Обращаем Ваше внимание на то, что в нерабочие часы и дни поликлиники оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме при самостоятельном обращении гражданина в медицинскую организацию осуществляется бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования и паспорта.
Если Ваше состояние не квалифицируется врачом как неотложное, он обязан направить Вас в медицинскую организацию, выбранную Вами для оказания первичной медико-санитарной помощи, попросту в поликлинику.
При этом консультация врача и необходимые для установления диагноза и состояния обследования выполняются бесплатно.
В случае возникновения любых проблем, связанных с оказанием медицинской помощи, Вам следует сразу обратиться к специалистам СМО "Восточно-страховой альянс"
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