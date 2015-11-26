Отдыхающие всё равно не торопятся сворачивать палаточные лагеря

"Вода все ближе": море дошло до палаток на популярном пляже. Фото: pixabay.com

Видеокадрами с популярного пляжа в Ливадии поделился житель Приморья в социальной сети Instagram. На них видно, что из-за непогоды на море огромные волны, а сама вода вплотную подбирается к палаткам с отдыхающими, сообщает ИА PrimaMedia.

В связи с приближением тайфуна МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендовала жителям края воздержаться от поездок на море. Но приморских жителей убедить не так-то просто: на пляже в Ливадии всё ещё стоит множество палаточных лагерей, несмотря на то, что к ним активно подбирается вода. У берега высокие волны, но люди всё равно пытаются купаться. Одному отдыхающему такая самонадеянность едва не стоила жизни: по словам подписчика интернет-паблика irecommend_vdk, несколько часов назад спасатели уже достали из воды одного человека, успели спасти.

Пользователям в комментариях остаётся только удивляться людской беспечности.

"Всегда удивляют палатки в шаге от моря во время штормового предупреждения. Прям не хватает людям экстрима", — удивляются в комментариях.

Напомним, что тайфун "Франциско" вовсю бушует в Приморье. По словам синоптиков, улучшения погоды не будет до вечера пятницы, 9 июля. А на выходных ожидается похолодание на несколько градусов.