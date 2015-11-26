Они встречались там с профактивом территорий и создавали новые организации

Лидеры отраслевых профсоюзов два дня провели в Кавалеровском и Тернейском районах Приморья. Фото: пресс-служба ФППК

Лидеры отраслевых профсоюзов два дня работали в Кавалеровском и Тернейском районах Приморья — встречались с профактивом территорий и создавали новые организации. Выездные встречи провели заместитель председателя ФППК Вячеслав Григорюк, лидер профсоюза агропрома Тамара Данчук, председатель профсоюза работников связи Александр Савкин и руководитель профсоюза автотранспорта и дорожного хозяйства Юрий Пошивайло, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

— С председателями координационных советов организаций профсоюзов обсудили проблемы рынка труда на территориях. Поделились с профактивом новостями проекта "Электронный профсоюзный билет", который почти еженедельно прирастает новыми партнерами и дает еще больше бонусов членам профорганизаций Приморья. Объяснили представителям трудовых коллективов районных предприятий, как создавать профорганизации, на какие нормы законов при этом опираться и на какую поддержку со стороны отраслевых профсоюзов и Федерации они могут рассчитывать, — рассказал Вячеслав Григорюк.

Много вопросов было по Почетной грамоте ФППК, которая теперь входит в перечень документов, необходимых для получения звания ветерана труда Приморского края. На последенем заседании депутаты ЗакСобрания поддержали инициативу губернатора Олега Кожемяко, который предложил соответствующие изменения в закон о социальной поддержке приморцев. Кавалеровских и тернейских профактивистов интересовало, за какие конкретно заслуги она выдается, влияет ли на ее получение наличие поощрений от отраслевого профобъединения или органов местного самоуправления.

Профсоюз автотранспорта и дорожного хозяйства Приморья вскоре пополнится двумя первичками: интерес к их созданию проявили работники филиалов компании "Приморавтодор" в Кавалерово и Тернее.

— Думаю, мне удастся убедить своих коллег в пользе профобъединения. И дело не только в материальной выгоде от использования электронного профсоюзного билета. Куда более ценна возможность коллективной защиты трудовых интересов, влияния на заключение и содержание коллективного договора, — поделился мнением Сергей Кузнецов, ведущий инженер филиала Тернейский АО "Приморавтодор".

Лидер профсоюза аграриев Приморья Тамара Данчук встретилась с профактивом Кавалеровской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных и наградила лучших почетными грамотами и благодарственными письмами ЦК отраслевого профсоюза, а лидера первички Наталью Орлову нагрудным знаком. Профсоюзные награды за развитие социального партнерства также получили руководитель Дальнегорской ВСББЖ Татьяна Жукова и директор Кавалеровского филиала Ирина Липовая.

— Нашему профсоюзу в августе исполняется 100 лет. Не все наши активисты могут выбраться по этому поводу во Владивосток — в сельском хозяйстве в это время самая горячая пора. Поэтому решила лично поздравить тех, на чьих плечах держится отрасль. Рада и тому, что нашего полку прибыло: вместе с представителями коллектива Дальнегорской ВСББЖ провели учредительное собрание по созданию профорганизации. На следующей неделе там определятся с лидером, — рассказала Тамара Данчук.