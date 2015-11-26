Названы условия приезда Синдзо Абэ во Владивосток

Премьер-министр Японии планирует возглавить делегацию, которая примет участие в пятом Восточном экономическом форуме

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: ИА PrimaMedia

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует возглавить делегацию, которая примет участие в пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Участие лидера Страны восходящего солнца в мероприятиях ВЭФ уже стало традицией.

Как сообщают организаторы форума, в Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках предстоящего ВЭФ-2019, который состоится во Владивостоке 4-6 сентября.

"В этом году планируется участие представительной официальной делегации Японии во главе с Премьер-министром Синдзо Абэ, в случае, если это позволит его рабочий график", – заявил Тоёхиса Кодзуки.

На встрече была подчеркнута особая роль Японии в подготовке и проведении форума.

"Сегодня мы отмечаем регулярный политический диалог первых лиц наших стран. Дальнейшим шагом должно стать развитие сотрудничества на всех уровнях. Япония не только принимает самое активное участие в работе Восточного экономического форума, но и выступает его соорганизатором. Экономические и гуманитарные контакты в рамках ВЭФ способствуют укреплению двусторонних отношений России и Японии", – отметил Антон Кобяков.

Стороны обсудили вопросы подготовки российско-японской программы мероприятий на высшем уровне. На встрече также рассмотрели возможность проведения бизнес-диалога "Россия – Япония" с участием предпринимательских кругов двух стран. На сегодняшний день участие в форуме подтвердили более 130 представителей японского бизнес-сообщества.

Отметим, что Япония – один из ключевых партнеров Приморского края. Торговый оборот территорий составляет около 700 миллионов долларов. В крае работают 30 японских компаний, шесть из них стали резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. На четвертом ВЭФ Администрация Приморского края подписала с японскими компаниями Меморандум о взаимопонимании по вопросам развития проекта в области возобновляемых источников энергии с использованием ветра. Документом предусматривается установка на территории острова Попова двух новых ветроэнергетических установок и строительство новой ДЭС, а также необходимой сетевой инфраструктуры. Работа в этом направлении начнется в ближайшее время. Кстати, еще один проект по созданию уникальной энергетической системы с использованием передовых японских технологий уже действует на острове Русский − это мини-ТЭЦ "Центральная", которая стала первым энергообъектом в России с турбинами Kawasaki.

В ходе встречи Антона Кобякова и Тоёхисой Кодзуки подчеркнуто также, что японская делегация традиционно примет активное участие в мероприятиях спортивной программы ВЭФ, в том числе в матчевой встрече по сумо и ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В рамках выставки "Улица Дальнего Востока" будет организована беседка Японии, которая станет символом спортивного братства двух стран. Японская сторона получила приглашение к совместной организации мероприятий на этой площадке.

Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно согласно Указу Президента России Владимира Путина. Основная тема ВЭФ в 2019 году – Национальная программа развития Дальнего Востока. Руководитель регионального оргкомитета мероприятия, Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы юбилейный форум прошел на высоком уровне.