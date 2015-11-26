"Опять на улицу не выходить?": новый мощный ливень накроет Владивосток

Метеорологи рассказали, что будет в столице Приморья по осадкам
Это интересно 18:30
Погода. Фото: pixabay.com

По данным синоптиков портала "Расписание погоды", новый очень сильный ливень ожидается во Владивостоке в ночь с воскресенья, 11 августа, на понедельник, 12 августа.

За этот период времени, по данным метеорологов портала, возможно выпадения более 20 мм осадков.

Также о новом тайфуне сообщают другие порталы, которые специализируются на прогнозе погоды.

Между тем, комментарии в социальных сетях уже приобретают оттенок иронии. Некоторые пользователи задаются вопрос: "Опять на улицу не выходить?".

Напомним, тайфун "Франциско" принес во Владивосток 77 мм осадков.

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